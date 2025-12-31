La Promessa, Mediaset cambia la programmazione: quando andrà in onda adesso la soap spagnola

I vertici di Cologno Monzese hanno deciso: cambio in palinsesto per La Promessa. Come varia adesso la messa in onda della soap spagnola di Rete 4.

Cambio di programmazione in arrivo per La Promessa. A fine dicembre, in coincidenza con gli episodi incentrati sulla tragica morte di Jana e l’incarcerazione di Cruz che hanno segnato l’uscita di scena di due personaggi chiave, i vertici di Mediaset avevano deciso di trasmettere in prima serata le puntate della soap spagnola.

La Promessa è stata trasmessa così nella fascia del prime time, dove ha sfidato Ballando con le stelle nella finale dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Il riscontro in termini di ascolti era stato positivo. Adesso però Cologno Monzese ha introdotto delle variazioni in palinsesto che toccheranno da vicino la soap iberica.

Mediaset cambia la programmazione de La Promessa: quando andrà in onda ora la soap spagnola

Niente più prima serata per La Promessa: l’appuntamento con la soap ambientata nella tenuta dei marchesi De Lujan risulta cancellato dal prime time dopo il buon successo ottenuto qualche settimana fa grazie alla puntata speciale del sabato sera. La serie spagnola proseguirà solamente nel preserale, subito dopo il talk show 10 minuti.

A gennaio non ci sarà più spazio nel prime time per le puntate inedite de La Promessa. La gara dell’Auditel aveva fatto segnare risultati positivi per la soap: una media di quasi 1 milione di spettatori pari a circa il 6% di share. Un ottimo dato tenuto conto che si trattava della difficile fascia del prime time. In alcuni momenti della puntata lo share ha superato anche la soglia dell’8%.

L’esperimento de La Promessa nel serale tuttavia non proseguirà nella stagione televisiva 2026. Al momento non sono previsti appuntamenti con la soap nella fascia del prime time. Le puntate inedite andranno in onda soltanto nell’abituale slot orario del preserale dove La Promessa è riuscita a raddoppiare gli ascolti fatti registrare lo scorso anno dalla soap tedesca Tempesta d’amore.

Risulta confermata la messa in onda de La Promessa da lunedì alla domenica tra le 19:50 e le 20:30 circa, immediatamente dopo 10 minuti, il talk show condotto dal giornalista Nicola Porro. Nel corso degli ultimi mesi di programmazione la soap ha fatto registrare una media nel preserale intorno ai 950 mila spettatori giornalieri e uno share del 5,50%.

Questi risultati hanno consentito a Rete 4 di migliorare la situazione degli ascolti in quello slot orario. La Promessa ha toccato picchi record di 1,2 milioni di spettatori arrivando anche a registrare uno share del 6,40%. In quella fascia oraria Rete 4 aveva toccato anche vette molto basse con Tempesta d’amore.

Per rendere l’idea: la soap tedesca non era andata al di là di una media di mezzo milione di spettatori al giorno. Risicato anche lo share: soltanto il 3% nella gara Auditel. Un risultato abbondantemente superato dai programmi di Rai 2 e di Rai 3 in quella stessa fascia oraria.