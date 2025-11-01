La Promessa: Martina distrutta dall’inganno, Ricardo nasconde un segreto sconvolgente. Le anticipazioni

Inganni e segreti caratterizzeranno le prossime puntate de La Promessa. Martina sarà vittima di un subdolo inganno mentre Ricardo e Ana si accorderanno per non raccontare proprio tutta la verità a Santos, che continuerà a fare i conti con un racconto infarcito di segreti e fatti raccontati a metà.

Nelle scorse puntate la situazione dei conti di famiglia e il futuro della servitù ha preoccupato non poco Jana, subito tranquillizzata da Manuel, pronto a convincerla a dedicarsi soltanto al piccolo che porta in grembo. Teresa e Vera intanto temevano che Pia le avesse sentite parlare della camera segreta. Così insieme a Lope e Marcello hanno deciso di non entrarci ancora e di non farvi mai più cenno.

Catalina è stata aiutata a distrarsi da Angela. Nel frattempo ha indagato su Martina, tornata alla tenuta in compagnia di Jacobo. Maria invece ha mandato al rifugio di padre Samuel la figlia di Leocadia per la consegna di un materasso. Ecco cosa succederà nelle puntate dal 3 al 9 novembre de La Promessa, in onda su Rete 4.

La Promessa, anticipazioni: Martina ingannata, compromesso tra Ricardo e Ana sul racconto da fare a Santos

Le anticipazioni dal 3 al 9 novembre de La Promessa rivelano che Alonso fallirà nel tentativo di convincere i figli e Martina a cedere una porzione dei terreni. Il marchese si vedrà costretto a vendere alcuni oggetti di valore presenti nella tenuta. Cruz, preoccupatissima per la crisi economica che attanaglia i De Lujan, sarà pronta a proporre una soluzione discutibile al marito.

La marchesa suggerirà ad Alonso di ingannare Martina, spingendola a vendere la sua parte di proprietà grazie a uno stratagemma. Cruz così convincerà sua nipote di non potersi in alcun modo opporsi alla vendita delle quote, in quanto detentrice di minoranza de La Promessa. Per quanto poco convinta, Martina finirà per firmare l’accordo sotto lo sguardo vigile degli zii.

Spazio anche per Ricardo e Ana. Pelicer non crederà al pentimento della donna che gli confiderà di aver abbandonato il tetto coniugale per non far soffrire il piccolo Santos. Ana spiegherà di aver avuto paura che suo marito preferisse il figlio a lei. Alla fine i due si accorderanno su una mezza verità da raccontare a Santos, in modo da dividersi le colpe reciproche senza danneggiare troppo nessuno.

Ricardo e Ana si prepareranno poi ad affrontare il figlio. Nel frattempo Jana farà cadere una lampada nella stanza segreta nel sentire la voce di Cruz. Alonso chiederà a Romulo l’elenco della servitù così da dare il via a un’ondata di licenziamenti a causa della grave crisi finanziaria della tenuta. A quel punto il maggiordomo offrirà i suoi risparmi per pagare gli stipendi dei collaboratori.

In tutto questo, Curro invece proverà a riportare Ramon a Lujan per testimoniare che gli oggetti rinvenuti nella stanza segreta erano proprietà di Lola. Angela infine avrà motivo di sospettare che il telegramma pervenuto a Cruz provenga da Lorenzo. Per questa ragione cercherà il telegramma, trovandolo nella stanza della marchesa.