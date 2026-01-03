La Promessa, il finale della 4° stagione è drammatico: chi perderà la vita

Il finale della quarta stagione de La Promessa lascerà il pubblico a bocca aperta, un epilogo drammatico che saluterà i telespettatori fino all’inizio della prossima stagione. Ma chi morirà? Cosa dovremo aspettarci?

Le anticipazioni de La Promessa parlano chiaro, il finale sarà tutt’altro che positivo e sarà davvero difficile trattenere le lacrime. Protagonista delle ultime puntate sarà Curro che non ha mai abbandonato l’idea di trovare il responsabile della morte di Jana, farà di tutto per continuare le indagini e scoprire la verità.

Cosa accadrà nel finale de La Promessa

La fine della quarta stagione de La Promessa regalerà una serie di colpi di scena inaspettati. Curro continuerà le sue indagini e intanto tornerà Eugenia, la donna che per l’uomo è come una madre. Ma la felicità sarà presto rovinata dai piani diabolici di Lorenzo, che porterà la donna alla pazzia, riuscirà a darle dei medicinali che le faranno perdere lucidità. Così la donna compirà un gesto estremo e si toglierà la vita al battesimo dei figli di Catalina.

Curro la vedrà morire tra le sue braccia, per fortuna ad aiutarlo in questo momento di forte dolore ci sarà Angela, che starà sempre al suo fianco anche se lui farà di tutto per allontanarlo. Ma, secondo quanto riportato dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, la ragazza farà di tutto per vivere il suo amore con Curro, andando contro Leocadia e tenendo nascosta la relazione. Ma anche per questa coppia il lieto fine sembra essere lontano, Lorenzo continuerà a umiliare Curro, provando a rovinargli la vita. Dal canto suo lui è l’unico a sapere che è Leocadia l’assassina di Jana e questo gli consentirà di “tenerla in pugno”. Riuscirà, infatti, a costringere Angela a sposarlo, lei – così come Curro e Alonso – non riusciranno a mettere fine al suo piano.

Ma proprio il giorno del matrimonio Angela, disperata da questo destino, scriverà una lettera indirizzata a Curro, in cui di fatto gli dirà addio, successivamente prenderà dei farmaci per togliersi la vita. Nel finale di stagione de La Promessa assisteremo all’arrivo di Curro, che troverà la donna che ama priva di sensi con un flacone vuoto al suo fianco, si concluderà così la puntata, lasciando il pubblico con il fiato sospeso, senza sapere se la ragazza sopravviverà o no.

Così, mentre in Italia stanno andando in onda le puntate in cui Angela e Curro si iniziano ad avvicinare, innamorandosi, gli spoiler parlano chiaro: per loro la felicità è molto lontana. Il loro amore tormentato è appena iniziato, eppure dalle anticipazioni sappiamo che nulla sarà facile e non mancherà un tragico epilogo, dovuto alla perfidia di Lorenzo e al suo desiderio di distruggere Curro.