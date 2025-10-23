La Promessa, colpo di scena, Petra è ancora viva? La soap cambia volto

Le anticipazioni della soap spagnola La Promessa rivelano che Petra sarà a un passo dalla morte. La governante vivrà dei momenti terribili. Un banale dolore al braccio al termine di un lavoro sarà l’avvisaglia di un gravissimo problema di salute per l’ex cameriera personale della marchesa Cruz, una delle figure di spicco delle trame che ruotano intorno alla tenuta de De Lujan.

Tutti si daranno da fare per salvare Petra. Il medico le prescriverà dei farmaci. Tuttavia la sua salute comincerà a declinare in maniera irreversibile, con forti dolori accompagnati da mancamenti. La donna sarà pienamente consapevole di essere gravemente malata. La prima a soccorrere Petra sarà Maria. Ma ben presto tutti si renderanno conto dell’estrema gravità della situazione.

Colpo di scena a La Promessa: Petra riuscirà a sopravvivere?

Nelle puntate de La Promessa andate in onda in Spagna Petra sarà costretta a rimanere a letto. I dolori lancinanti le renderanno difficile anche solo parlare e respirare. Alla fine il medico individuerà il male di cui soffre la donna. La diagnosi suonerà come una sentenza senza appello: tetano. Il dottore spiegherà che l’assenza di cure rende disperata la situazione di Petra.

Malgrado la scarsa simpatia che da sempre circonda l’arcigna governante, nessuno alla tenuta gioirà per le sue condizioni. Petra in fin di vita, dunque. L’unico tenue filo speranza sarà affidato a Curro, che dopo aver appreso dell’esistenza di un siero antitetanico si prodigherà in ogni modo per procurarsene una dose.

Ormai declassato a lacchè, il giovane non sarà in grado di fare moltissimo. Curro allora supplicherà Angela di aiutarlo a chiedere il siero a Lorenzo. Le poche dosi esistenti in Spagna sono infatti a disposizione dell’esercito. Grazie alle sue conoscenze il Capitano potrebbe riuscire ad avere il medicinale in grado di salvare la vita a Petra.

Manuel andrà a prendere il siero salvavita con il suo aereo. Ma al suo ritorno a palazzo le cose ormai sembreranno essersi messe per il peggio. Al punto che il dottore, ormai rassegnato a un esito inevitabile, avrà già chiesto a don Samuel di impartire a Petra l’estrema unzione. Il siero verrà comunque somministrato all’inferma.

Nemmeno la somministrazione del siero sembrerà dare gli effetti sperati. La governante non darà segni di miglioramento. Il sacerdote continuerà a pregare per la sua salute. Ma proprio quando le residue speranze appariranno ormai sul punto di spegnersi, ecco che si consumerà il colpo di scena. Petra si risveglierà all’improvviso mentre don Samuel è impegnato nella lettura di un brano della Bibbia.

Alla fine Petra riuscirà dunque a salvarsi e tutti saranno sorpresi e felici. Anche gli occhi di Pia – malgrado le provocazioni di Petra negli ultimi tempi per la sua relazione con Ricardo – saranno gonfi di lacrime per la gioia di aver visto la governante riprendersi quando tutto per lei sembrava perduto.