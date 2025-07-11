La Promessa, brutte notizie da settembre: cosa succederà alla soap

Ci sono novità in vista per la soap spagnola di Rete 4. Mediaset ha deciso: cosa succederà da settembre a La Promessa.

La Promessa anche nei prossimi mesi proseguirà con la sua messa in onda su Rete 4. Si era parlato a lungo di un possibile ritorno della soap spagnola nella fascia del pomeriggio di Canale 5. Una sorta di ritorno a casa per La Promessa, che proprio sulla rete ammiraglia di Mediaset aveva fatto il suo debutto facendo oltretutto registrare ottimi risultati nella gara Auditel.

Come detto però la soap iberica rimarrà su Rete 4. Ci saranno però delle variazioni importanti relative a La Promessa che comunque finora non ha smesso di ottenere ascolti soddisfacenti nello slot serate sul terzo canale di Mediaset. La soap opera in questi mesi di programmazione ha mantenuto una media di 800 mila spettatori circa e ha fatto registrare picchi del 6% di share (e un milione di spettatori).

Il successo di pubblico de La Promessa si è rivelato così un ottimo traino per il talk show politico serale condotto da Paolo Del Debbio che ha visto costantemente crescere gli ascolti giungendo a superare anche la soglia di 1,3 milioni di spettatori. A settembre però sono previsti cambiamenti rilevanti, ecco cosa succederà.

Cambiamenti in vista per La Promessa, cosa succederà da settembre alla soap di Rete 4

Come anticipato, La Promessa non tornerà su Canale 5: continuerà a essere trasmessa su Rete 4. A cambiare invece sarà l’orario di messa in onda. È previsto infatti un cambio di programmazione per la soap opera che ruota intorno alla tenuta dei De Lujan. A partire dal mese di settembre, con l’inizio della stagione autunnale, varieranno l’orario d’inizio de La Promessa e la durata complessiva della soap.

È in arrivo infatti una nuova striscia serale dell’informazione condotta da Nicola Porro subito dopo il Trg4 della sera. I vertici di Cologno Monzese hanno deciso di testare nella fascia oraria post Tg serale il nuovo programma di approfondimento guidato dal giornalista romano (ma di origini pugliesi). Porro, che il lunedì sera conduce già Quarta Repubblica, condurrà una striscia di 10 minuti che leverà spazio a La Promessa.

A partire da settembre le nuove puntate della soap saranno programmate a partire dalle 19:50. Non si esclude nemmeno che durante la stagione non si possano verificare ulteriori variazioni di palinsesto in base ai fatti salienti di attualità accaduti nel corso della giornata. In attesa delle novità della programmazione, le anticipazioni dei prossimi episodi de La Promessa annunciano una morte che toccherà nel profondo gli appassionati della soap.

Nelle prossime puntate gli spettatori assisteranno infatti alla morte di Jana. L’ex domestica, nel frattempo ormai diventata la moglie di Manuel, morirà a causa di un colpo di arma da fuoco esploso all’interno del palazzo. Fin dal primo momento le condizioni della giovane donna appariranno disperate. L’intervento dei dottori non servirà a evitare il tragico epilogo. Dopo diversi giorni di agonia Jana esalerà l’ultimo respiro.