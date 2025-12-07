La Promessa approda in prima serata, ecco quando

Da settembre 2025 La Promessa va in onda ogni giorno su Rete 4 alle 19:45 circa in prima visione, con repliche al mattino verso le 7:00 (alle 7:35 la domenica). Adesso la soap iberica ambientata nella grande tenuta nobiliare dei marchesi di Lujan sta per approdare in prima serata. Per gli appassionati si annuncia un appuntamento speciale.

Si avvicina infatti una svolta radicale nelle trame de La Promessa. Muteranno profondamente baricentro e equilibri della soap spagnola andata per la prima volta in onda nel daytime di Canale 5 (era il 29 maggio 2023) prima di passare al preserale su Rete 4. Adesso per la soap opera ideata Josep Cister Rubio arriva la fascia del prime time.

Sbarco in prima serata per La Promessa, la data da segnare in calendario

La prima serata di Rete 4 è pronta infatti ad accogliere un episodio decisivo per La Promessa. La data da segnare sul calendario per i fan della soap è quella di sabato 20 dicembre 2025, quando nel prime time andrà in onda l’episodio 553 de La Promessa, destinato a cambiare radicalmente gli equilibri della famiglia De Lujan.

Si annuncia l’inizio di quella che alcuni, senza esagerare, hanno definito una ‘nuova era’ con l’uscita scena della protagonista: Jana Exposito (Ana Garces), che troverà la morte insieme alla creatura che porta in grembo in seguito ad uno sparo che le verrà inferto da una mano misteriosa (ma si scoprirà in seguito che sarà stato altro a provocare la fine di Jana).

Il colpo d’arma da fuoco, sparato da un personaggio rimasto nell’ombra, colpirà Jana in pieno ventre. La giovane moglie di Manuel morirà successivamente – e in maniera difficilmente spiegabile – dopo aver dato alcuni deboli segnali di miglioramento. Non è tutto. Si, perché quello di Jana non sarà l’unico addio “pesante”. Con lei uscirà dalle trame anche l’indiscussa “dark lady” de La Promessa: Cruz Ezquerdo.

I sospetti sulla morte di Jana si concentreranno proprio sulla marchesa de Lujan (interpreta da Eva Martin). La madre di Manuel verrà indicata come la responsabile dell’omicidio della nuora. Per lei non ci sarà più scampo quando il sergente Burdina, dopo aver scoperto tra le mani di Jana il bottone di una sua camicia, ritroverà anche l’arma del delitto.

Sarà decisiva la testimonianza di Teresa Villamil. La domestica sarà pronta a rivelare che Cruz le aveva impedito di ripulire il vaso in cui era nascosta la pistola. Un colpo devastante per Manuel, costretto a fare i conti la morte della moglie e l’arresto della madre, incarcerata come assassina di Jana.

Da lì in avanti il centro di gravità della soap cambierà. Al centro della scena troveremo la coppia formata da Curro de la Mata (Xavi Lock) e Angela (Marta Costa). I due giovani dovranno fare i conti con Leocadia de Figueroa, la madre della ragazza (e vecchia amica di Cruz, prima di diventare la sua più grande rivale). In lei Curro e Angela troveranno un ostacolo duro da superare.