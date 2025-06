La Promessa, anticipazioni spagnole: nuovi addii nella soap

Non c’è mai un momento di pace a La Promessa. Nelle nuove puntate della soap spagnola in onda su Rete 4 sono attesi altri addii, alcuni dei quali decisamente inaspettati. Le anticipazioni si concentrano sulla difficile situazione di Petra, costretta a fare i conti con una possibilità più volte paventata ma soltanto adesso fattasi tremendamente reale.

Nemmeno Cruz potrà prendere le sue difese, visto che è stata incarcerata dietro ordine preciso del sergente Burdina. Insomma: un classico caso di chi tempesta raccolta dopo aver seminato fin troppa zizzania. Soltanto Romulo potrebbe rivelarsi l’ultima speranza per lei. Per Catalina invece arriverà il momento di prendere diverse decisioni piuttosto delicate.

La Promessa, anticipazioni: chi lascerà la soap

Le anticipazioni provenienti dalla Spagna rivelano che Catalina licenzierà Petra, accusata da María Fernández di essere la responsabile della scomunica inflitta a Padre Samuel. A poco o nulla varrà la presa di posizione del sacerdote e favore della donna. La reputazione di Petra si troverà ad essere compromessa da quanto accaduto. Catalina ordinerà di licenziarla.

Romulo sarà chiamato a comunicare la decisione a Catalina. Magra consolazione, la cameriera col sogno di diventare governate eviterà quantomeno di incrociare lo sguardo pieno di disprezzo di Cruz. La Marchesa de Luján infatti avrà le sue grane a cui pensare. Sarà ancora in carcere, accusata di essere l’assassina di Jana. Nel frattempo la relazione tra Martina e Jacobo passerà un momento di crisi.

Dal canto suo Leocadia, incubo di Cruz, non smetterà di manipolare Eugenia. A Manuel invece proporrà un finanziamento per la sua attività. A patto, s’intende, di conservare la quota di maggioranza. La decisione di Catalina di allontanare Petra senza consultarla tuttavia non sarà di suo gradimento. Momento dolceamaro invece per Romulo. Sul piano personale accoglierà con grande gioia la permanenza a La Promessa della bella infermiera Emilia.

Tra i due scatterà anche un bacio. Tutt’altra musica invece sul piano professionale, visto che toccherà a lui gestire la spiacevole vicenda del licenziamento di Petra ordinato da Catalina. Si annuncia una settimana complicata per Curro, angustiato dai pensieri sul vero uccisore di Jana. Angela lo sosterrà in un momento di crollo emotivo. Successivamente Pia gli rivelerà qualcosa sulla morte della sorella.

In più, come se non fosse sufficiente, Catalina lo incaricherà di tenere Eugenia distante dai bambini. La situazione però prenderà una piega drammatica quando Curro verrà a sapere che la madre è fuggita armata insieme a Andrés. Eugenia sarà sempre più fuori controllo e pericolosa. Arriverà al culmine quando Lorenzo la manipolerà e Catalina la allontanerà dai bambini.

In un impeto di follia, la donna fuggirà con Andrés e salirà sulla torre, prima di minacciare di lanciarsi nel vuoto. Ancora non si sa nulla sulla vera identità del responsabile della tragica fine di Jana e il pubblico italiano sembra iniziare a stancarsi di una trama allungata oltremisura. Anche lo spostamento della soap nel preserale di Rete 4 a quanto pare non ha trovato un’accoglienza favorevole tra gli spettatori.