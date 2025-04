La Promessa, anticipazioni spagnole: Lorenzo nei guai

La Promessa è una soap spagnola molto seguita in Italia, che va in onda ogni giorno, su Rete 4, ore 19:35. Si tratta di una soap ricca di intrighi che tengono il telespettatore incollato a uno schermo e nelle scorse puntate, abbiamo assistito a diverse peripezie che hanno interessato i vari protagonisti.

Negli episodi andati in onda nei giorni addietro, in Italia, abbiamo visto Gregorio avvicinarsi alla verità: donna Pia è ancora viva. Romulo, il maggiordomo de La Promessa, ha quindi avvertito subito don Alonso del fatto che Castillo potrebbe aver scoperto tutto.

Nel frattempo, Curro, tornato dalla guerra, ha scoperto che Martina è accusata (ingiustamente) del tentato omicidio del conte de Ayala, il quale, peraltro, la tiene in pugno con un ricatto. La ragazza, infatti, è finita in manicomio, e non ha potuto battere ciglio: se lo avesse fatto, il conte l’avrebbe denunciata e fatta finire in carcere.

Curro, impavido, ha deciso comunque di salvare Martina dal manicomio ed è riuscito a portarla via di lì. Intanto, a La Promessa, durante una merenda, Vera trova, tra gli invitati, sua madre, la duchessa de Carril, che dopo averla vista lavorare lì, la segue. Madre e figlia, si ritrovano in una conversazione faccia a faccia, dopo tempo.

La Promessa, trame spagnole: Lorenzo rischia grosso

Nelle puntate italiane, Lorenzo continua a fare lo spaccone, ma a quanto pare, nelle puntate in onda in Spagna, la sua spavalderia potrebbe subire un bel colpo.

Da quanto si apprende, infatti, tutto partirà da Catalina. La donna cercherà Pelayo, dopo che la sua relazione con Adriano andrà a concludersi, e i due faranno pace. Lo scopo di Catalina è quello di ricominciare con il business delle marmellate, di cui Lorenzo si è totalmente impadronito.

Chiederà, quindi, ad Alonso, l’opportunità di ricominciare, e per incentivarlo a fare questo passo, svelerà a suo padre che Lorenzo non utilizza prodotti con un alto livello qualitativo, quando invia le marmellate all’esercito spagnolo. Alonso, tuttavia, non sembra convinto.

Tuttavia, durante una merenda con Cruz, il conte Ayala e Margarita, Lorenzo riceve una chiamata, in cui scopre che diversi soldati hanno avuto dei malori, dopo aver consumato la marmellata prodotta da lui. L’uomo è turbato, e consigliandosi con la marchesa, costei gli raccomanda di non dire nulla ad Alonso, per non permettere che Catalina possa prendere il suo posto.

Tuttavia, Ricardo ascolta tutto, e racconta ogni cosa ad Alonso, che poi indaga e scopre quello che è accaduto. Il marchese affronterà Lorenzo, che dirà che la colpa sarebbe delle condizioni precarie in cui vivono i militari. Vedremo, quale sarà la reazione di don Alonso alle parole di Lorenzo, e se si lascerà convincere, oppure chiederà a Catalina di riprendere al più presto, col business in questione.