La Promessa, anticipazioni: perchè Romulo lascia tutto e va via

Nelle prossime puntate de La Promessa Romulo lascerà tutto e se ne andrà via da palazzo. Il maggiordomo dirà addio ad Alonso e rassegnerà le sue dimissioni nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana. Al ritorno a palazzo Romulo verrà accolto a braccia aperte dalla servitù. Ma le cose prenderanno una piega che lo porterà ad andarsene.

Romulo, finito in carcere dopo aver confessato di essere stato responsabile della morte di Gregorio, ha riacquistato la libertà grazie a Manuel che ha corrotto il sergente Burdina e la Guardia Civile. Ottenuta la scarcerazione grazie alla tangente versata dal marchesino, il maggiordomo ha potuto fare rientro a palazzo. Ma presto lascerà tutto e se ne andrà, perché?

Anticipazioni La Promessa, ecco perché Romulo lascia il palazzo

Le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda giovedì 17 luglio su Rete 4 rivelano che Romulo avrà modo di rivedere Pia e le prometterà di parlare con Alonso per farla riassumere. Ma l’uomo dovrà scontrarsi con il rifiuto del marchese de Luján che spiegherà al maggiordomo che la riassunzione è impossibile per volontà di Cruz.

La moglie di Alonso infatti ha sempre l’ultima parola sul personale. E la marchese non vuole che Pia torni a lavorare con lei perché non l’ha informata di aver inscenato la morte per evitare il peggio con Gregorio. Alonso, già nei guai per le voci sul suo tradimento con Maria Antonia, non vorrà peggiorare la crisi coniugale con Cruz.

Romulo non insisterà col marchese e si ritroverà anzi a consolarlo per i suoi problemi coniugali. E quando Pia farà ritorno a La Promessa toccherà proprio a lui darle la cattiva notizia. Fortemente dispiaciuto per la decisione di Pia di partire insieme al figlio per trovare altrove un lavoro, Romulo prenderà una decisione drastica.

Una volta partita la governante, Romulo ringrazierà Alonso per essere stato accolto a palazzo ma rassegnerà le sue dimissioni per solidarietà con Pia. Il licenziamento della donna che ha tanto partito a causa del marito Gregorio si rivelerà un’ingiustizia intollerabile agli occhi del maggiordomo. Il marchese proverà a trattenerlo, dispiaciuto per la decisione di Romulo, il quale non potrà che ribadirgli che il suo tempo a palazzo è terminato.

Tra Romulo e Pia c’è sempre stato un legame speciale, un’amicizia che si è saldata ancor più quando la donna ha dovuto fare i conti con l’aggressività del marito Gregorio, che ha cercato di toglierle la vita. Gregorio è finito in prigione ma il terrore per Pia si è ripresentato quando il marito ha saldato il suo debito con la giustizia.

Per sottrarsi alle sue minacce, Pia ha inscenato il suicidio e si è nascosta grazie all’aiuto di Jana, Romulo e Alonso. Gregorio però ha scoperto che la moglie non era affatto morta ed è tornato a cercarla. L’incubo terminerà soltanto con la sua uccisione da parte di Romulo, intervenuto per difendere Manuel.