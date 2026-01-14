La Promessa, anticipazioni: Leocadia fa una richiesta choc a Pia, Ana invece non vuole arrendersi

Proseguono le trame de La Promessa dopo gli eventi che nelle ultime settimane hanno sconvolto la soap spagnola in onda nella fascia del preserale su Rete 4. Jana è morta e Cruz è stata arrestata come principale sospettata del delitto. Per mantenere il titolo di marchese e i possedimenti Alonso si è visto costretto a ripudiare Curro.

Il giovane è stato poi assunto come lacchè suscitando le ire di Leocadia dato che era stata lei a lavorare con il re per il salvataggio del titolo nobiliare. La donna ha poi messo sull’avviso Curro imponendogli di stare lontano da Angela. Ecco cosa succederà nelle puntate fino a sabato 17 gennaio.

La Promessa, anticipazioni: la richiesta sconvolgente di Leocadia a Pia, Ana non si arrende

Le anticipazioni delle puntate de La Promessa in onda fino a sabato 17 gennaio rivelano che Leocadia chiederà a Pia di preparare i bagagli per la sua partenza insieme alla figlia. Anche Manuel deciderà di partire, alla ricerca del conforto da parte di alcuni vecchi amici. Maria, confinata nella sua stanza dopo lo svenimento, comincerà a patire la solitudine facendo preoccupare i suoi cari.

Angela proverà ad avvicinarsi a Curro nella zona di servizio ma il giovane non vorrà incontrarla per rispettare l’imposizione di Leocadia. Oltre a fare il lacchè, Curro dovrà fare da valletto a Lorenzo. Lo annuncerà Ricardo. Ana nel frattempo sarà pronta ad assicurare a Santos di non volersi arrendere fino a quando non torneranno a essere una famiglia.

Ana deciderà di trasferirsi a Lujan e chiederà a Ricardo di accompagnarla all’anagrafe per prendere la residenza. La presenza del maggiordomo sarà richiesta dalle leggi dell’epoca. Non essendo ancora sposati è necessaria anche la sua firma perché Ana possa ottenere la residenza a Lujan. Curro proverà a tenere Angela a distanza.

La giovane però non si arrenderà e organizzerà un incontro, poiché sta per abbandonare per sempre la tenuta. Curro, scoperto da Pia mentre si aggira per la camera di Cruz, rivelerà alla donna che ancora sta indagando sulla morte di Jana. Pia allora deciderà di dargli una mano nelle ricerche. Ricardo metterà Romulo al corrente dei tentativi insistenti di Ana per riavvicinarsi a lui.

Candela e Lope si chiederanno se è il caso di informare Simona della presenza del figlio in paese. La cuoca però li sorprenderà a parlare. A quel punto Lope si deciderà ad andare a parlare con Antonio al rifugio. Ma non riuscirà a trovarlo. Petra sgriderà Maria minacciando di licenziarla se non si rimetterà a lavorare con serietà.

Al ritorno dalla riunione con i mezzadri, Martina comunicherà ad Alfonso e Catalina che l’incontro è andato bene malgrado le difficoltà. Lorenzo rimprovererà Curro per aver pulito male i suoi stivali. Pensando a un bluff, il ragazzo chiederà conferma agli altri sulla bontà del suo lavoro. Alonso riuscirà a convincere Leocadia a rimanere a palazzo. La donna informerà Petra di essere in possesso di una lettera scritta dalla servitù che le permette di tenerla sotto controllo.