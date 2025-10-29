La Promessa, anticipazioni fino al 9 novembre: la crisi economica distrugge Alonso, Cruz inganna Martina
Alonso sarà costretto a fare i conti con la crisi finanziaria dei De Lujan mentre la marchesa confezionerà un inganno per la nipote.
La crisi economica dei De Lujan continuerà a prendersi la scena anche nelle puntate de La Promessa fino al 9 novembre. La difficile situazione finanziaria della famiglia non darà pace ad Alonso che apparirà a dir poco disperato al punto da prendere una decisione drastica. Il marchese si rivolgerà a Romulo per mettere in atto il suo piano.
Il progetto di Alonso però richiederà sacrifici di tale portata da spingere il maggiordomo a proporre una soluzione alternativa coraggiosa ma estremamente dispendiosa per lui. La crisi economica porterà Cruz a suggerire al marito di ingannare Martina per risollevare lo stato delle finanze dei De Lujan.
La Promessa, spoiler fino al 9 novembre: crisi nera per i De Lujan, Martina ingannata da Cruz
Le anticipazioni fino al 9 novembre de La Promessa rivelano che Alonso, angosciato al pensiero di una crisi economica che non accenna ad allentare la sua morsa, chiederà a Romulo un elenco dei collaboratori della servitù da licenziare. Il maggiordomo però non se la sentirà di sacrificare i lavoratori e pur di salvarli arriverà a offrire i suoi risparmi in prestito.
Romulo così si dirà disposto a dare al marchese tutti i suoi risparmi. Incapace di convincere i figli e Martina a vendere una parte dei terreni, per far fronte alle spese Alonso penserà allora di vendere alcuni oggetti di valore. Ma anche la vendita non sarà sufficiente a risolvere i problemi di bilancio. A quel punto Cruz gli proporrà una soluzione più drastica.
La marchesa cercherà di convincere Martina a vendere la sua parte di proprietà. Anche servendosi dell’inganno. Cruz parlerà dunque con la nipote cercando di persuaderla del fatto che in quanto detentrice di una minoranza delle quote non potrà in alcun modo opporsi alla vendita. Con una buona dose di ingenuità, la giovane pur riluttante si lascerà convincere a firmare l’accordo.
Intanto Cruz e Lorenzo continueranno a portare avanti il loro piano per far sposare Curro con la figlia dei duchi. Da fuori città il Capitano invierà un telegramma a Cruz. Angela riuscirà a impossessarsene, intrufolandosi di nascosto nella camera della marchesa, per capire cosa sta accadendo al suo amico.
Jana nel frattempo entrerà nella stanza segreta. Quando però sentirà la voce di Cruz alla porta le cadrà la lampada e la giovane rischierà di essere scoperta. Sapendo di poter contare sull’aiuto del fratello, la ragazza andrà da Ramona per convincerla a seguirlo a Lujan. Curro chiederà all’anziana donna di indagare insieme a lui sul passato e visitare la stanza, in modo da capire se gli oggetti presenti al suo interno appartenessero o meno a Dolores.
Compromesso tra Ana a Ricardo
Invece Ana e Ricardo, dopo aver esitato a lungo, raggiungeranno una soluzione di compromesso. La donna confiderà al marito di essere molto pentita di aver lasciato Santos con lui. Ricardo però non riuscirà a perdonarla per aver distrutto la sua famiglia, rinfacciandole di non aver raccontato a Santos la verità sul fatto che il nuovo compagno gli avrebbe sempre preferito il figlio che sua madre portava in grembo.
Ana proverà a giustificarsi dicendo di aver sempre mentito al figlio per evitargli altre sofferenze e di aver sempre ricercato il suo bene. Alla fine, di comune accordo i due decideranno di raccontare a Santos una mezza verità sul loro passato. Ana e Ricardo accetteranno di dividersi equamente le colpe reciproche così da non ricavarne troppo danno.