La Promessa, anticipazioni del mese di ottobre: Manuel scopre che Jana è morta

La morte di Jana ha lasciato il segno su tutti: personaggi e telespettatori. Ecco gli ultimi sviluppi della trama.

Il mese di ottobre si preannuncia ricco di tensione e colpi di scena per i fan di La Promessa, la soap che continua a conquistare il pubblico di Rete 4 con un intreccio avvincente di amori e tragedie. Tra i momenti più drammatici, spicca la morte di Jana, che lascerà Manuel distrutto e determinerà una serie di eventi che scuoteranno la trama. La giovane, colpita da un colpo di arma da fuoco, non sopravvivrà, scatenando una spirale di indagini e vendetta che coinvolgerà, tra gli altri, la temibile marchesa Cruz.

In attesa di questi episodi intensi, La Promessa continua a crescere nel preserale di Rete 4, registrando ascolti in costante aumento. La soap, che ha appena trasmesso il matrimonio di Jana e Manuel, ha attirato una media di circa 900.000 spettatori per ogni episodio, con uno share stabile tra il 5 e il 6%. Ottimi risultati anche per le repliche mattutine, che vengono seguite ogni giorno da circa 200.000 spettatori, con uno share che si attesta tra il 4 e il 5%.

Il tragico destino di Jana: un amore spezzato

Dopo essersi finalmente sposata con Manuel e aver scoperto di aspettare un bambino, Jana e il suo amato crederanno di poter finalmente vivere il loro sogno d’amore. Tuttavia, il destino si accanirà su di loro con una nuova tragedia: Jana verrà colpita da un colpo di arma da fuoco in circostanze misteriose, mentre si trovava nel palazzo. Il colpo la farà cadere priva di sensi, e le sue condizioni saranno subito disperate.

La morte di Jana non rimarrà senza conseguenze. Il suo compagno, devastato da l dolore, non si rassegnerà e inizierà un’intensa ricerca della verità. Chi ha fatto del male alla sua amata, e perché? Le indagini faranno presto luce su un nome: la marchesa Cruz, che si ritroverà coinvolta in un vortice di accuse legate alla tragica morte di Jana, ex domestica del palazzo. Nonostante Cruz professi la sua innocenza e l’estraneità ai fatti, le prove sembrano condurla direttamente a lei.

Il suo destino sembra ormai segnato: la marchesa finirà dietro le sbarre, accusata di essere la responsabile di un omicidio che sconvolgerà l’intera comunità. Un’ulteriore svolta nella trama che aggiunge ancora più dramma a una storia già intrisa di sofferenza e mistero.