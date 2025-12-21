La Promessa, anticipazioni dalla Spagna: Samuel lascia la tonaca e sceglie l’amore con Maria

Sarà un Samuel sempre più in versione “padre Ralph” quello che assumerà una nuova centralità dei prossimi appuntamenti de La Promessa. Il sacerdote, rivelano le anticipazioni spagnole, penserà di gettare la tonaca alle ortiche per crearsi una famiglia con Maria. Nelle ultime puntate di dicembre le condizioni di Jana sembrano intanto essere migliorate.

Un sospiro di sollievo per Manuel, in apprensione per le condizioni della moglie ferita da un misterioso colpo di arma da fuoco. Tra le sue mani il marchesino ha scoperto un bottone appartenente alla vestaglia di sua madre Cruz. Allarmato dalla scoperta sconvolgente, il marito di Jana ha informato della cosa il sergente Burdina.

L’uomo di legge si è presentato alla tenuta per svolgere le sue indagini e ha messo le manette a Cruz, considerata la sospettata numero uno per il delitto. La marchesa De Lujan si è vista rinchiudere in una delle stanze de La Promessa. Curro invece ha dovuto fare i conti con l’ira di Alonso quando un giornale ha pubblicato la notizia che i due sono padre e figlio.

La Promessa, anticipazioni spagnole: padre Samuel abbandona il sacerdozio per stare con Maria

Le anticipazioni provenienti dalla Spagna de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che Maria Fernandez riceverà una sorprendente proposta da padre Samuel quando il sacerdote scoprirà che la giovane aspetta un bambino. Il prete penserà seriamente di togliersi la talare, pronto a convolare a nozze con lei.

A padre Samuel non sfuggirà l’insolito comportamento di Maria. In più di un’occasione la domestica farà di tutto per evitarlo. Il sacerdote deciderà allora di affrontarla apertamente per scoprire cos’è a tormentarla. La donna a quel punto gli rivelerà di essere in dolce attesa dopo aver passato la notte con un ragazzo del villaggio.

Dal sacerdote non arriveranno dei rimproveri ma un supporto morale. E non solo: padre Samuel prenderà una decisione molto forte nei riguardi della donna per la quale ha sempre nutrito un forte sentimento. Si dirà pronto a rinunciare alla sua vocazione per dare una famiglia al bimbo in arrivo e evitare un possibile scandalo.

Le anticipazioni annunciano che la proposta del sacerdote sconvolgerà Maria. La giovane si getterà tra le braccia di padre Samuel per ringraziarlo del suo gesto. Il prete ribadirà nuovamente la sua intenzione di prenderla in moglie per dare un futuro a lei e al piccolo che porta in grembo. Parole destabilizzanti per Maria, che correrà a confidarsi con Pia.

Nel contempo la domestica, non volendo crescere da sola il bambino, valuterà anche di porre fine alla gravidanza. Maria accetterà la proposta di padre Samuel, disposto ad assumersi la paternità del bambino che attende, o invece rifiuterà, già tormentata dal pensiero di una relazione che percepisce come sbagliata?