La Promessa anticipazioni, cambia la vita di Samuel: è l’erede di un duca

Nelle trame de La Promessa padre Samuel incarna una figura ambigua. Una sorta di versione spagnola di padre Ralph, il tormentato sacerdote di Uccelli di rovo (interpretato da Richard Chamberlain) diviso tra vocazione e desiderio, intrigato da quello che la sua condizione dovrebbe vietargli: l’amore per una donna.

La Maggie Cleary de La Promessa invece è Maria, l’amore proibito del sacerdote che nelle prossime puntate della soap iberica di Rete 4 rivelerà un altro segreto finora custodito gelosamente: quello che lo vede come erede di un duca. Ecco cosa succederà nelle trame dei prossimi episodi in onda dal 17 al 23 novembre.

La Promessa, anticipazioni: padre Samuel rivela di essere erede di un duca

Le anticipazioni delle puntate de La Promessa in onda da lunedì 17 a domenica 23 novembre rivelano che padre Samuel sarà pronto a confessare a Maria di averle mentito sulle proprie origini. Il sacerdote dirà alla domestica della tenuta di essere il figlio – e dunque l’erede – del duca di Windsorheim. La rivelazione scuoterà non poco la giovane.

Maria però mostrerà di non dare molto credito alle parole di Samuel. Nel frattempo Angela cercherà di far aprire gli occhi a Martina sui piani di Cruz. La figlia di Leocadia, dopo aver scoperto del tentativo della marchesa di prendere le quote della tenuta di Martina con l’inganno, si convincerà che Cruz voglia usare il matrimonio con Jacobo per tornare alla carica.

Le nozze insomma come pretesto per allungare le mani sui beni della nipote. Spazio anche ai sospetti di Jana sul defunto barone de Linaja. La protagonista arriverà a credere che usasse la stanza segreto trovata nella camera di Cruz. La giovane condividerà i suoi dubbi con Pia. Intanto Ramona, avvisata da Curro, esorterà lui e Jana a pretendere spiegazione da Leocadia sul suo passato.

Nelle scorse puntate de La Promessa Alonso si è visto costretto a vendere alcuni reperti di valore per racimolare il denaro necessario per pagare i suoi dipendenti. Manuel, Catalina e Martina si sono rifiutati di vendere il terreno e hanno proposto diverse soluzioni alternative. Angela invece sospettava che la partenza di Curro senza informare nessuno fosse dovuta alla sua intenzione di fare ritorno in Svizzera per riprendere gli studi.

Il baronetto in realtà aveva raggiunto Ramona, deciso a scoprire la verità sulle lettere trovate nella camera segreta. La curiosità di Jana invece l’ha spinta a tornare nella stanza sperando di riuscire a ricordarsi alcune cose del suo passato. La giovane è stata avvisata da Pia prima che Cruz potesse scoprirla. Alonso infine ha consegnato a Catilina gli atti di proprietà del palazzo di Madrid. Ma l’ha pregata di non metterlo in vendita.