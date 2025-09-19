La Promessa, anticipazioni: arriva la resa dei conti, Jana rischia la vita

Nelle ultime puntate de La Promessa ha fatto al sua apparizione Leocadia, autoinvitatasi alla tenuta e ben decisa a restarvi a lungo. La reazione terrorizzata di Cruz e l’ostilità nei suoi confronti manifestata dalla nuova arrivata hanno lasciato subito intendere che la donna è a conoscenza di alcuni segreti mai trapelati sulla marchesa.

Ostile con Cruz, Leocadia si è mostrata affabile con il resto della famiglia, in particolare con Catalina e Jana. L’arrivo della nuova ospite lascia presagire che si approssima una resa dei conti che riguarderà principalmente Leocadia e Cruz ma finirà per coinvolgere anche la stessa Jana mettendo in serio pericolo la sua vita.

Resa dei conti a La Promessa: Jana rischia di morire

Le anticipazioni rivelano che nelle prossime puntate de La Promessa verrà alla luce il passato criminale di Leocadia. Un passato strettamente intrecciato, neanche a dirlo, a quello di Cruz. Un tempo le due donne erano strette amiche e la marchesa aveva proposto a Leocadia un patto scellerato: il titolo nobiliare che tanto desiderava in cambio di due vie.

Cruz ha chiesto a Leocadia di uccidere Carmen (la prima moglie di Alonso) e Dolores, madre di Jana e Curro. Una volta diventata marchesa, Cruz però non ha onorato il patto stretto con la sua amica che per entrare a far parte dell’aristocrazia aveva eliminato prima Carmen e poi Dolores (in attesa di un figlio illegittimo da Alonso).

Leocadia confesserà a Jana i due omicidi di cui si è macchiata, spiegando di essersi fatta aiutare dal barone de Linaja. Spiegherà anche di come Cruz l’abbia tradita arrivando a cercare di ucciderla per evitare che vuotasse il sacco. Così le due amiche di un tempo sono diventate nemiche giurate e Leocadia sarà pronta a prendersi la sua vendetta.

La donna si vendicherà prendendo di mira proprio Jana, troncando sul nascere il suo sogno di felicità con Manuel. La nuora di Cruz, in attesa di un figlio dopo le nozze col marchesino, verrà raggiunta da un colpo di arma da fuoco. La morte per lei non arriverà a causa dell’agguato. Jana morirà per il veleno somministratole di nascosto da Leocadia.

Ma per quale motivo la donna ucciderà Jana, alla quale aveva manifestato la sua sincera simpatia? Sarà lei stessa a rivelare la verità alla giovane moglie di Manuel prima che muoia. Jana sarà solo un’utile pedina per la vendetta di Leocadia. La sua fine sarà usata per far ricadere sulla marchesa i sospetti per la morte della nuora e farla finire in prigione.

Insomma, la gentilezza dimostrata da Leocadia nei confronti di Jana e Catalina non sarà altro che una facciata. L’ex amica di Cruz metterà freddamente in atto il suo piano diabolico per vendicarsi della sua antica complice venuta meno al patto arrivando al punto di tentare di eliminarla per metterla a tacere per sempre.