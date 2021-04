La partita del Cuore dopo 29 anni cambia casa televisiva. L’evento benefico promosso dalla Nazionale cantanti, infatti, andrà in onda per la prima volta sulle reti Mediaset. E nello specifico su Canale 5. Si tratta di un cambiamento storico, visto che l’appuntamento di beneficienza è sempre stato trasmesso dalle reti Rai.

Secondo quanto scrive il sito di Davide Maggio, non a caso da Viale Mazzini trapelerebbe stupore e disappunto per il trasloco della Partita del cuore a Cologno Monzese. In particolare, fonti del servizio pubblico lamentano che gli organizzatori dell’evento se ne sarebbero andati dalla Rai “senza preavviso e senza ufficiali motivazioni“.

La partita del Cuore, giunta alla trentesima edizione, andrà in onda in diretta in prime time su Canale 5 martedì 25 maggio (allorquando in prima serata su Rai2 tornerà Game of games di Simona Ventura, come annunciato ieri da Serena Bortone). A sfidarsi a scopo umanitario saranno la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca.

L’evento si terrà all’Allianz Stadium di Torino ed è mirato a sostenere l’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus (www.fprconlus.it) presieduta da Donna Allegra Agnelli.

Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri si dice “felice di dare il benvenuto a Mediaset agli amici della Nazionale Italiana Cantanti” e presenta La partita del cuore come “una grande serata di sport, divertimento e soprattutto di solidarietà“. Enrico Ruggeri, Presidente della Nazionale Cantanti, parla di “nuova avventura” per il “più grande e longevo evento di solidarietà“.

Per il momento non sono stati resi noti i personaggi (sportivi e non) che prenderanno parte alla serata, né tantomeno i telecronisti che racconteranno quanto accadrà sul terreno di gioco. Di sicuro la partita si disputerà a porte chiuse, nel rispetto delle normative anticovid.