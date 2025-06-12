L’ex stella di Striscia la Notizia, Sonia Grey, ha cambiato vita e oggi si è allontanata dal mondo dello spettacolo

La nuova vita della conduttrice Rai e e Mediaset: cosa fa oggi Sonia Grey

C’è stato un tempo in cui il nome di Sonia Grey (l’infermiera sexy di Striscia la Notizia, per chi non la ricordasse) faceva capolino nelle case degli italiani quasi ogni sera. Il volto seducente e ironico che negli anni ’90 aveva conquistato il pubblico televisivo ha saputo reinventarsi più volte, attraversando fasi professionali molto diverse tra loro.

Oggi però, la ex conduttrice Rai e Mediaset ha decisamente voltato pagina, scegliendo una strada ben poco convenzionale, lontana dai riflettori tradizionali ma perfettamente in sintonia con i tempi: quella del benessere olistico.

Sonia Grey, ecco cosa fa oggi l’ex volto tv

Sonia Grey, all’anagrafe Sonia Colone, è nata a Rho alle porte di Milano, nel 1968. Dopo l’esordio nell”88 in Dibattito! con Gianni Ippoliti il grande salto è arrivato due anni più tardi con l’ingresso a Striscia la Notizia, dove ha interpretato la celebre infermiera sexy.

Un ruolo che se da un lato l’ha resa un sex symbol nazionale, dall’altro le ha fatto sentire presto l’esigenza di affrancarsi da un’immagine troppo legata alla sensualità fine a se stessa. Ecco quindi che da lì la carriera si è spostata su binari più strutturati. UnoMattina Estate, Mezzogiorno in famiglia, Sabato & Domenica, e persino una parentesi a Domenica In accanto a Massimo Giletti e Lorella Cuccarini hanno determinato la svolta che tanto aveva desiderato.

Oltre ai programmi tv, la Grey ha anche preso parte a fiction di successo, come Il bello delle donne e Angelo Nero. Ha anche pubblicato libri dedicati alla cucina e al benessere in generale. Ma proprio quando il pubblico pensava di averla incasellata come volto rassicurante della tv generalista, Sonia ha sorpreso tutti: negli ultimi anni si è trasferita a Dubai, città simbolo del lusso contemporaneo, e ha intrapreso una carriera del tutto nuova abbracciando il mondo dei social a pagamento.

Erotismo consapevole (ma senza voyeurismo)

Alla sua trasformazione si affianca la pubblicazione di un libro sull’erotismo e una serie di interviste online con medici e sessuologi dove affronta il tema della sessualità in chiave scientifica e psicologica. Non solo: si dedica alla pittura e sostiene l’attività di famiglia (un’azienda che produce integratori e cosmetici naturali).

Una nuova vita, quindi, quella che ha scelto, che lei stessa definisce “libera” e nella quale ha scelto di dire ‘no’ a ogni forma di esposizione mediatica tradizionale, compresi i reality show.

Sonia ha infatti preso una posizione netta sui vari reality come Grande Fratello e L’Isola dei Famosi, rifiutandone molti, come ha dichiarato in una intervista a Belve. Non ha infatti bisogno di visibilità né, come lei stessa ha affermato, di soldi. Oggi è madre di un ragazzo di 20 anni e da tempo sarebbe legata a un medico, di cui non si conosce l’identità.