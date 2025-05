La notte nel cuore, spoiler prossime puntate: cosa succederà

La notte nel cuore è la nuova soap turca in onda su Canale 5: ecco cosa succederà le prossime puntate. Tutti gli spoiler diffusi in rete.

La notte nel cuore è la nuova soap turca di Canale 5. Sulla scia di Terra Amara e di Tradimento i vertici del Biscione sono certi che il filone made in Istanbul avrà un riscontro positivo sul pubblico. La trama non manca di passioni, intrighi, e nuovi amori e terrà i telespettatori incollati al televisore. La Notte nel cuore è ambientata in Cappadocia e ha come protagonista Sumru Sansalan, che diversi anni prima decide di abbandonare i suoi gemelli per sposare il ricco imprenditore Samet. La donna vive una quotidianità agiata e serena, mentre i figli hanno un’infanzia difficile.

I due ragazzi, Nuh e Melek, ormai adulti scoprono l’identità della madre e la raggiungono in Cappadocia. Qui si inseriscono nel contesto famigliare senza svelare subito a Sumru la loro identità. I due gemelli cercano di comprendere meglio le ragioni che hanno portato il genitore a fare una scelta così drastica. Si avvicinano alla madre, e alla sua famiglia. In questo contesto fatto di bugie e segreti di verificano una serie di eventi che coinvolgeranno tutti i protagonisti.

La soap turca ha debuttato solo qualche giorno fa e ha ottenuto dati share rilevanti, il che conferma l’interesse del pubblico nei confronti delle soap turche. La notte nel cuore è disponibile anche su Mediaset Infinity. Le anticipazioni della prossima puntata della soapm che andrà in onda il 1 Giugno, non sono privi di colpi di scena e a quanto pare coinvolgeranno sia Melek che Chian. Ecco cosa rivelano gli spoiler diffusi in rete.

La notte nel cuore, Melek finisce nei guai

Nuh e Melek dicono alla madre di essere i figli che ha abbandonato quando erano piccoli, ma Sumru nega ogni accusa e respinge i due ragazzi, Quest’ultimi non lasciano nulla di intentato e decidono di rimanere in città. Intanto Cihan litiga con Savilay, anche se i due saranno presto sposi sembra non esserci nessuna intesa fra loro.

Melek accetta di lavorare come cameriera durante la festa di fidanzamento e questo provoca dei rimorsi in Sumru. Savilay decide di lasciare il party, ma poi viene convinta a tornare in villa. Qui trova l’ex amante Berk e questo crea in lei un certo imbarazzo. Merek invece viene accusata di furto di un bracciale della signora Tulay. Cihan riesce a recuperare il gioiello e Korhan è costretto a chiedere scusa a Merek e le offrirà anche un altro lavoro.

Melek ha un nuovo lavoro

I due gemelli si insinuano gradualmente nel contesto famigliare della madre che a quanto pare non ha nessuna intenzione di riallacciare i rapporti con loro. Tuttavia questo non scoraggia i due ragazzi che sono determinanti a comprendere cosa è realmente successo tanti anni fa. Melek trova lavoro al servizio di Nihayet come assistente di fisioterapia. Berk invece riceve le minacce di Nuh, che perde il cellulare.

La situazione dei ragazzi non è tra le più favorevoli e per questo subiscono diversi attacchi. Sumru intanto non può fare a meno di ricordare quando ha messo al mondo i figli e li ha abbandonati. Dopo aver partorito li ha lasciati a casa della suocera che li ha cresciuti. Lei si è trasferita in Cappadocia e si è rifatta una vita sposando il ricco Samet Sansalan da cui ha avuto due figli: Esat e Harika.