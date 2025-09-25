La Notte nel Cuore cambio programmazione: cosa succede oggi, giovedì 25 settembre

Mediaset ha deciso di apportare un cambiamento alla programmazione de La Notte del Cuore, la soap opera turca che sta appassionando moltissimo i telespettatori delle reti del Biscione. Una decisione del tutto eccezionale, che però potrebbe fare piacere al pubblico.

Come sempre, i cambi di programmazione sono dovute a logiche di palinsesto stabilite per contrastare i programmi della concorrenza. E sembrerebbe che dietro la decisione di Mediaset legata alla famosa soap ci sia proprio questa ragione.

Quando andrà in onda La Notte nel Cuore, il doppio appuntamento

In questa settimana La Notte nel Cuore andrà in onda in via del tutto eccezionale anche giovedì 25 settembre in prima serata, una decisione – quella di Mediaset – presa con molta probabilità per contrastare, in qualche modo, l’inizio della fiction La ricetta della felicità, che andrà in onda su Rai 1.

Essendo la soap opera turca molto amata, Mediaset ha preferito puntare sul sicuro e prevedere un doppio appuntamento de La Notte nel Cuore, annullando così la messa in onda del concerto di Sal Da Vinci, tenutosi a Napoli qualche giorno fa. L’appuntamento speciale sarebbe dovuto essere trasmesso dopo La Ruota della Fortuna, ma al suo posto andrà in onda la soap opera turca, una scelta che – con molta probabilità – sarà gradita dai telespettatori.

L’azienda del Biscione quest’anno, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di lasciare nulla al caso. Nella “lotta per gli ascolti” ha deciso di sfoderare le sue armi migliori e, laddove c’è una nuova fiction Rai da contrastare, è pronta a cambiare la programmazione, puntando su qualche “cavallo di battaglia”. Il doppio appuntamento con La Notte nel Cuore, quindi, va letto proprio in quest’ottica, si è deciso di puntare su qualcosa di sicuro, per evitare di perdere importanti punti.

Così La Notte nel Cuore questa settimana andrà in onda sia giovedì 25 settembre dalle 21.45 alle 24.45, sia domenica 28 settembre, giornata in cui finirà prima alle ore 24.00. Non è il primo cambio di programmazione che Mediaset mette in atto da quando è iniziata la nuova stagione televisiva. Era accaduto già qualche girono fa, quando è stato deciso di anticipare la messa in onda di Buon giorno mamma 3 con Raoul Bova, sostituendolo a Io Canto Family, che sta faticando a cumulare buoni ascolti.

Domenica scorsa La Notte nel Cuore è riuscita a ottenere il 16% di share, toccando in alcuni momenti anche il 19%. Un risultato ottimo se paragonato alla prima puntata di Balene – Amiche per sempre con Veronica Pivetti e Carla Signoris, che è riuscita a conquistare il 18% di share. La dimostrazione che la soap opera turca abbia un suo seguito importante, proprio per questo Mediaset opta per raddoppiare la programmazione qualora ce ne sia la necessità, proprio come questo giovedì 25 settembre.