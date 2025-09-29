La Notte nel cuore, anticipazioni turche: Nuh scopre che Sevilay è stata a letto con Cihan

La passione e il dramma tornano protagonisti nelle prossime puntate di La notte nel cuore, la serie turca che sta conquistando anche il pubblico italiano.

Secondo le ultime anticipazioni, il rapporto tra Nur e Sevilay sarà messo a dura prova da una rivelazione dolorosa: dopo averle chiesto di sposarlo, Nuh cambierà improvvisamente atteggiamento e finirà per accusarla di aver tradito il loro amore con Cihan.

Un amore che sembrava indistruttibile

Nuh e Sevilay, una coppia amatissima della soap, avevano fatto sognare gli spettatori con una storia d’amore e (ça va sans dire) piena di ostacoli. Dopo il divorzio di Sevilay da Cihan, i due sembravano finalmente pronti a costruire qualcosa insieme. Nuh, deciso a non perdere altro tempo, organizzerà in weekend romantico per chiedere alla donna di diventare sua moglie.

In una cornice elegante e suggestiva, il giovane sorprenderà la compagna con una proposta discreta ma emozionante, accompagnata da un ballo. La cena si concluderà tra gli applausi del ristorante e con la gioia di Sevilay, convinta di aver finalmente raggiunto quella felicitò tanto attesa.

Il weekend romantico terminerà con la loro prima vera notte d’amore, un momento che avrebbe dovuto sancire la loro unione ma che invece segnerà l’inizio di una crisi. Al risveglio Sevilay si sentirà felice e appagata, ma noterà un drastico cambiamento nel comportamento di Nuh.

In un primo momento quest’ultimo tenterà di mascherare il suo malessere con scuse banali, ma il distacco risulterà sempre più evidente. Alla colazione il gelo sarà palpabile e Sevilay non riuscirà a comprendere cosa sia accaduto nel giro di poche ore.

L’accusa di Nuh

La tensione esploderà al ritorno dal viaggio. Pressato dalle domande di Sevilay, Nuh finirà per vomitarle addosso tutta la sua rabbia. Con tono duro e accusatorio la accuserà di aver avuto un incontro intimo con Cihan.

“Sei stata a letto con Cihan”, le dirà comlo di risentimento, “Non sono un bambino, non trattarmi come uno stupido”. Parole che, inevitabilmente, colpiranno Sevilay come un pugno. Umiliata e ferita, la giovane si toglierà l’anello di fidanzamento e colpirà Nuh con uno schiaffo, lasciandolo in lacrime.

A far esplodere la gelosia di Nuh sarà la scoperta, tardiva e dolorosa, di un episodio che Sevilay non aveva mai confessato, ovvero la notte trascorsa con Cihan in circostanze confuse, frutto di ricatti e pressioni subite.

Per Nuh, che aveva idealizzato il loro amore come puro e incontaminato, sarà una rivelazione intollerabile. La sua capacità di distinguere tra le scelte forzate di Sevilay e un tradimento reale darà vita a uno dei momenti più drammatici della serie.

Ancora non si sa se Nuh riuscirà a superare l’orgoglio ferito e perdonare Sevilay, oppure se questa frattura segnerà la fine definitiva del loro rapporto.