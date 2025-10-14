La notte nel cuore, anticipazioni 14 ottobre: la decisione di Melek e Cihan

La puntata de La notte nel cuore che andrà in onda questo martedì 14 ottobre avrà una serie di risvolti molto interessanti, il primo tra tutti riguarderà una scelta fatta da Melek e Cihan, che sembrano essere davvero intenzionati a proseguire per una determinata strada.

La coppia ha deciso di vivere il loro amore senza più nascondersi, adesso i due giovani aspettano un bambino e vorrebbero che nascesse in un contesto tranquillo, senza litigi e traumi familiari. Così decideranno di parlare con le rispettive famiglie per proporre loro una tregua, come reagiranno?

Anticipazioni La notte nel cuore, cosa succederà nella prossima puntata

Melek e Cihan non avranno alcuna intenzione di fare un passo indietro, è loro intenzione che le rispettive famiglie la smettano di farsi la guerra, così faranno questa richiesta ai familiari. Nella prossima puntata de La notte nel cuore vedremo Tahsin cedere alla richiesta ma solo a una condizione, Samet dovrà separarsi da Sumru. Subito dopo Tahsin e Sumru decideranno di parlare con Nuh di questa pace con i Sansalan, ma il ragazzo avrà una reazione piuttosto dura, spiegando che non accetterebbe un ritorno tra Melek e Chian, ma la sorella gli spiegherà che è già tornata con il suo fidanzato.

Così Nuh si sentirà costretto ad accettare di mettere la parola fine a questa guerra con i Sansalan. Successivamente, secondo quanto riportato le anticipazioni de La notte del cuore, Samet parlerà con Hikmet di questa pace e della condizione del divorzio da Sumru, ma lei non sarà d’accordo, ma alla fine lui le farà capire che non ha altra scelta che accettare questa tregua. Samet, Nuh, Tahsin e Cihan si vedranno e Samet firmerà le carte del divorzio, assisteremo a una scena piuttosto sorprendente, quella in cui i due fratelli rivali si stringeranno la mano.

Intanto tutti si prepareranno a una cena che dovrà celebrare l’avvenuta riconciliazione, ma anche in questa occasione non mancheranno i colpi di scena. I Sansalan arriveranno in albergo per la cena, poco dopo arriverà Sumru, che spiegherà come Tahsin li avrebbe raggiunti dopo aver fatto una commissione. Proprio mentre sembrerà che siano tutti pronti a voltare pagina, arriverà una telefonata a Nuh che rovinerà tutto, il ragazzo spiegherà che è stata trovata l’automobile di Tahsin, ma dentro lui non c’era. In poco tempo perderà la pazienza e inizierà ad attaccare Cihan, Bunyamin ed Esat, convinto che uno di loro possa aver fatto del male al ragazzo. Interverrà Samet che gli farà notare come le persone che sta accusando sono lì e non avrebbero potuto fare nulla, ma il ragazzo non si calmerà.

Anche Sumru attaccherà Samet, spiegando che poiché nell’auto è stato trovato del sangue, potrebbe essere accaduto qualcosa di brutto al figlio. Inizieranno subito le ricerche e Sumru e Nuh troveranno Tahsin privo di sensi e in condizioni disperate nella neve. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni de La notte nel cuore, si comprenderà subito che il ragazzo è stato colpito a fuoco. Intanto dai Sansalan, Nihayet proverà a far parlare Samet, chiedendogli se c’entra qualcosa con quanto accaduto a Tahsin, ma lui negherà, così la nonna inizierà a pensare che possa essere coinvolto Hikmet.