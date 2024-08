In diretta dalle 10:30 la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2024 di La Notte della Taranta, in scena a Melpignano (LE)

Torna con l’edizione 2024 La Notte della Taranta. L’appuntamento artistico più importante dell’estate per la Regione Puglia va in scena domani sera a Melpignano, in provincia di Lecce. L’evento quest’anno verrà trasmesso in diretta su Rai 3 e vedrà alla conduzione Ema Stokholma. La regia invece è affidata a Stefano Mignucci.

A Melpignano, dove si svolgerà il Concertone Finale, dopo che un tour ha come di consueto attraversato tutto il Salento, andrà in scena lo show affidato al Maestro Concertatore Pablo Miguel Lombroni, in arte Shablo, affiancato dal direttore d’orchestra Riccardo Zangirolami. Il palco si trasformerà dunque nel simbolo della cultura popolare salentina e in un rito collettivo musicale e danzante. Alla riscoperta e alla valorizzazione della musica tradizionale salentina, si accompagnerà la fusione con altri linguaggi musicali.

La Notte della Taranta 2024: i protagonisti della conferenza stampa

Ospiti della serata saranno Geolier, Angelina Mango, Gaia e Ste, nome d’arte di Stephani Ojemba, cantante nata a Napoli, ma con origini nigeriane. Tutti loro, ad eccezione di Geolier, saranno presenti in conferenza stampa, insieme a Shablo, al coreografo Laccio, a Sandro Cappelletto, consulente artistico della Fondazione La Notte della Taranta, e a Enzo Pagliara, rappresentante del Corpo Artistico della Fondazione La Notte della Taranta.

Le autorità politico-istituzionali che dovrebbero intervenire invece sono: Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Valentina Avantaggiato, sindaca di Melpignano, e Luca Scandale, direttore di Pugliapromozione. Per la Rai sarà presente il vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time Giovanni Anversa. Interverrà, invece, come presidente della Fondazione La Notte della Taranta Massimo Bray.

Parteciperanno all’incontro con la stampa anche Roberto Casaluci, presidente dell’Unione dei comuni della Grecia salentina, Sebastiano Leo, assessore alle politiche del lavoro della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, assessore dello sviluppo economico della Regione Puglia, Tina Di Francesco, consigliera d’amministrazione di Acquedotto Pugliese, Maurizio Maglio, vicepresidente della Camera di Commercio di Lecce, e la stilista Arianna Muci.

L’appuntamento con La Notte della Taranta 2024 è per domani sera, alle 21:20, su Rai 3.