La forza di una donna spoiler: Sarp va al cimitero e fa una scoperta choc. “Nella tomba…”

Colpo di scena nelle prossime puntate de La forza di una donna, la nuova soap turca in onda su Canale Cinque ha già conquistato il pubblico con una trama davvero avvincente. Secondo le anticipazioni sappiamo che Sarp sarà ancora certo di aver perso la sua famiglia per sempre, poiché crede che la moglie Bahar e i figli Doruk e Nisan sono morti in un incendio.

Allo stesso tempo anche la donna crede che suo marito sia deceduto e per questo entrambi non si sono mai cercati. Nonostante Sarp inizia ad andare avanti con la sua vita, trasferendosi in America con la nuova moglie e cumulando ricchezze, qualcosa in lui si è spento, non smetterà mai di pensare realmente a Bahar e la sua famiglia.

Anticipazioni de La forza di una donna, cosa vedremo

Sappiamo che Suat e il nuovo suocero di Sarp faranno di tutto per tenere nascosta la verità e il fatto che Bahar sia viva. Allo stesso tempo anche Enver e la moglie nasconderanno a Bahar la verità sul marito e così passerà del tempo, prima che uno dei due inizi a sospettare che l’altro non sia morto.

Secondo le anticipazioni de La forza di una donna sappiamo che Sarp a un certo punto inizierà a sospettare che non gli sia stata detta tutta la verità, perché Enver parlerà di incidente e non di incendio e questo farà nascere una serie di sospetti in Sarp. Le prossime puntate della soap turche saranno sempre più avvincenti, quando Sarp inizierà a sospettare che la sua famiglia in realtà e viva, collegherà ogni indizio. E così, mentre si troverà a casa del sarto, casualmente ascolterà una telefonata tra Enver e Hatice in cui verrà pronunciato il nome della moglie che credeva morta.

A questo punto non avrà più la certezza che la donna con i figli sia morta e andrà di corsa al cimitero con una pala, iniziando a scavare dove credeva che la sua famiglia fosse stata sepolta. Ed ecco che arriverà un colpo di scena, non troverà la moglie, ma il corpo della madre che invece credeva fosse scomparsa. Sarp si dirigerà dal suocero e minaccerà di ucciderlo se non gli racconterà la verità. A questo punto, nelle prossime puntate de La forza di una donna, vedremo l’uomo fare qualsiasi cosa pur di ritrovare la sua famiglia.

Intanto Bahar ha sempre parlato ai suoi figli di Sarp, ma ci sarà un momento in cui scoprirà sul cellulare del marito alcuni messaggi che si scambiava con una donna e così crederà che il suo matrimonio sia stato solo una bugia. Ma in realtà Sarp non ha mai tradito la sua compagna, quei messaggi sono stati scritti da Serin, che se li inviava a se stessa per illudersi di un amore che non è mai esistito. Bahar si avvicinerà a Arif, che l’ha sempre aiutata, anche con i figli. Insomma La forza di una donna ha trame e intrighi avvincenti per essere un vero successo, non ci resta che aspettare le prossime puntate per scoprire cosa accadrà.