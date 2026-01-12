La Forza di una donna, lo spoiler della Turchia: Arda sparisce, aumenta la tensione

La seconda stagione de La forza di una donna si è conclusa con un evento inaspettato e la terza inizierà con lo spavento per la scomparsa del piccolo Arda. Dopo l’epilogo con il terribile incidente d’auto, di cui non si conoscono le conseguenze, le anticipazioni Turche rivelano che ci sarà un altro evento che sconvolgerà tutti.

Non si trova più Arda, il bambino è sparito mentre era con il padre e le forze dell’ordine non sanno dove possa essere. Dalla Turchia arrivano anticipazioni ricche di colpi di scena.

Cosa accadrà nella terza stagione de La forza di una donna

Emre è rimasto molto turbato dalla notizia di essere padre, così deciderà di andare a casa di Gluten e le chiederà se potrà trascorrere del tempo con Arda, tenendolo lui qualche giorno. Arriverà alla festa per la circoncisione di Doruk con il figlio ritrovato, lì incontrerà di nuovo la madre Ceyda, che non vedeva l’ora di poterlo incontrare di nuovo. Tuttavia Emre deciderà di separare madre e figlio molto presto, riportano il piccolo dalla nonna Gulten.

Ma Ceyda non accetterà di buon grado la cosa, anche perché con loro c’è Sirin. Durante il viaggi in auto, secondo quanto riportato dalle anticipazioni de La forza di una donna, Emre parlerà con Sirin e le dirà che sa che non ha subito molestie da parte di Sarp, n’è venuto a conoscenza grazie a Bahar, che prima dell’incidente d’auto gli ha inviato delle foto. Nelle immagini si vede Sirin con Sarp prima dell’intervento per il trapianto di midollo. Così Emre deciderà di accostare e farla scendere dall’auto, invitandola a tornare in città con un Taxi.

Proprio nel bel mezzo della loro discussione, Emre perderà di vista Arda, che si allontanerà dall’auto, scomparendo nel nulla. Il padre avvertirà subito Ceyda e denuncerà la scomparsa alle forze dell’ordine, che avvieranno le indagini. Nonostante la celerità dell’intervento, la polizia non riuscirà a trovare il bambino. Il piccolo, spaventato dalle grida di Emre e Sirin mentre litigavano, si nasconderà in un camion che trasporta merce di contrabbando, quando l’autista si accorgerà del bambino, lo abbandonerà in un campo.

Arda si addormenterà lì, dove trascorrere l’intera nottata, il mattino seguente – per fortuna – lo noterà un contadino che allerterà soccorsi e forze dell’ordine. Per fortuna, quindi, il piccolo riabbracciare la madre e il padre, un epilogo positivo che rallegrerà tutti. A questo punto non ci resta che aspettare le prossime puntate per scoprire cosa accadrà, cosa è successo dopo il terribile incidente d’auto avvenuto nel finale della seconda stagione e chi è rimasto ferito. Il pubblico, che fin da subito si è appassionato a questa dizi turca, non vede l’ora di sapere cosa è accaduto ai protagonisti.