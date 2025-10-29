La forza di una donna, chi ha colpe per la morte di Yeliz? Le accuse di Bahar

Cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera turca, la protagonista sarà molto decisa e determinata a scoprire la verità

Secondo le anticipazioni de La forza di una donna sembra che la tragedia che ha colpito Yeliz avrà delle conseguenze su diversi personaggi, soprattutto su Bahar, che starà malissimo dopo aver scoperto che l’amica è purtroppo scomparsa.

La protagonista sarà sconvolta e lancerà accuse molto pesanti. Nelle prossime puntate della soap opera turca non mancheranno colpi di scena, la morte della ragazza scuoterà gli animi e Bahar vorrà sapere chi ha compiuto un simile gesto.

Anticipazioni de La forza di una donna, cosa succederà nelle prossime puntate

La dizi di Canale Cinque non smetterà di lasciarci con il fiato sospeso, nelle prossime puntate Yeliz sarà uccisa da uno degli scagnozzi di Neziz, si tratterà di un errore fatale, che però avrà ripercussioni su tutti. Bahar non sarà subito informata di quanto le è accaduto, Sarp ha deciso di tenerglielo nascosto, chiedendo a Enver e a tutti gli altri amici di non dirle nulla.

Una decisione dettata dal fatto che Sarp temerà che Bahar potrebbe decidere di lasciare il suo rifugio sicuro e fare ritorno nel quartiere per salutare un’ultima volta l’amica scomparsa. Ma alla fine la protagonista, nonostante questo piano, scoprirà la terribile verità, quando telefonerà alla caffetteria per parlare con Ceyda, parlerà con il proprietario che le farà le condoglianze per la grave perdita. Così scoprirà in un modo atroce che la sua amica Yeliz è morta in circostanze tragiche.

La ragazza non riuscirà a credere alla notizia e si scaglierà contro Sarp, accusandolo di avere la colpa della morte dell’amica. “Se non fossi tornato Yeliz sarebbe ancora viva“, gli urlerà contro in una delle prossime puntate de La forza di una donna. La protagonista sarà distrutta e proverà a contattare Arif, a lui chiederà di portarla sulla tomba dell’amica morta, non avrà alcuna intenzione di rinunciare ad andare al funerale di Yeliz, così avvertirà Sarp che non ci sarà modo per fermarla.

Sarà il suo ex ad andarla a prendere al rifugio, mentre i bambini resteranno con Sarp. Prima di andare via Bahar assicurerà che farà ritorno in serata, non si sa se le succederà qualcosa dopo che si esporrà così tanto per partecipare al funerale di Yeliz. Intanto una bella notizia arriva per i telespettatori de La forza di una donna, che da lunedì 27 ottobre durerà di più, le puntate del daytime si allungheranno di dieci minuti, inizieranno alle 16 invece che alle 16.10, una decisione che potrebbe essere dipesa dallo straordinario successo di questa soap opera turca, che anche nel daytime riesce a conquistare ascolti record.

Del resto non è un mistero che le soap operas turche sono diventate un format di punta per Mediaset, che da qualche anno le ha inserite nei suoi palinsesti, conquistando ascolti importanti a fronte di investimenti non eccessivamente cospicui.