La forza di una donna, anticipazioni clamorose: spari alla cena di Natale

Gli spoiler che arrivano dalla Turchia de La forza di una donna parlano di un evento tragico proprio nel corso della cena di Natale, un momento di festa si trasformerà in un incubo, dove tutti i presenti saranno terrorizzati dall’accaduto.

Secondo quanto dicono le anticipazioni delle puntate turche della soap opera di Canale 5, pare che Sirin arriverà a compiere un gesto estremo nel corso dei festeggiamenti natalizi, il tutto davanti ai bambini che erano presenti.

Anticipazioni dalla Turchia de La forza di una donna, cosa accadrà

La situazione precipiterà quando Sirin scoprirà che Enver ha deciso di trascorrere il Natale a casa di Bahar. A questo punto la donna noterà il volto del patrigno rattristarsi a causa della particolare situazione che sta vivendo con la sorellastra. Così Bahar chiederà ad Arif di invitare anche Sirin a questa cena di festeggiamento, una buona azione che però avrà conseguenze molto pericolose.

Quando ha chiesto di estendere all’invito di Sirin probabilmente mai si sarebbe immaginata che la donna, improvvisamente nel corso della cena prenderà una pistola e farà fuoco preoccupando tutti i presenti. Arif arriverà subito per capire cosa sta accadendo e capirà subito che quell’arma è di Sarp. Per fortuna il gesto estremo spaventerà solo i presenti, infatti non ci sarà alcun ferito, ma alla scena hanno assistito anche i bambini, che resteranno profondamente turbati dall’accaduto. Ceyda baderà a loro, cercando di tranquillizzarli, mentre Bahar sarà molto dura con Sirin, proprio perché il suo gesto avrebbe potuto avere tragiche conseguenze.

Dopo il gesto estremo, Arif deciderà di accettare la richiesta di Nisan e Doruk e dunque dormirà a casa di Bahar, i bambini saranno felicissimi, ancora di più quando riceveranno i regali di Raif, il compagno di Ceyda. Secondo le anticipazioni de La forza di una donna, quindi, non mancheranno colpi di scena e momenti di vera e propria paura. Intanto negli ultimi episodi della soap opera turca andati in onda su Canale Cinque abbiamo visto che Arif e Ceyda hanno compreso che gli uomini di Nezir stanno seguendo Bahar, Nisan e Doruk con l’intenzione di trovare Sarp.

La protagonista si è adirata non poco con la sua famiglia, che le ha nascosto che il marito è ancora vivo. Non sono mancate le tragedie, Arif è stato malmenato dagli uomini di Nezir e abbandonato nel bosco, è riuscito a tornare a casa grazie all’aiuto di un tassista. Inizialmente Ceyda era certa che il barista fosse stato rapito, così – accompagnata da Peyami e Suleyma – è andatanella casa dove Orhan tiene sotto sorveglianza Bahar. Quando la ragazza ha visto il barista, è rimasta turbata dalle sue condizioni. Ceyda, poi, ha iniziato a lavorare per Jale, occupandosi del figlio Bora.