La forza di una donna, anticipazioni, che fine farà Hatice: destino tragico per la protagonista

Secondo le anticipazioni turche dell’amatissima soap opera di Canale 5, pare che Hatice incontrerà un tragico destino. Gli spoiler sono chiari, per lei non ci sarà alcun lieto fine e ad attenderla ci sarà una fine brutale.

Le soap operas turche ci hanno da sempre abituati che non sempre si arriva alla felicità, spesso per i personaggi di queste serie la vita è difficile e la sua fine ancora più tragica. Cosa accadrà, quindi, ad Hatice?

Anticipazioni La forza di una donna, cosa accadrà nelle prossime puntate

Secondo gli spoiler che arrivano dalla Turchia su La forza di una donna pare che Hatice purtroppo morirà. Nelle puntate della terza stagione vedremo il suo personaggio coinvolto in un terribile incidente, in cui purtroppo perderà la vita. La sua morte, così improvvisa e tremenda, sconvolgerà Enver, che non riuscirà ad accettare la sua scomparsa.

Per lui i “bocconi amari”, però, non saranno finiti. Secondo gli spoiler che arrivano dalla Turchia sulla terza stagione de La forza di una donna, pare che la sua casa sarà distrutta da un incendio e, assieme a Sirin, rischierà di perdere la vita. L’uomo devastato dal dolore per la mancanza della moglie, inizierà a vivere in uno stato di angoscia, immaginerà la moglie al suo fianco, credendo che il suo spirito proteggerà la famiglia. Questa sua nuova condizione lo allontanerà da tutti, ma lo spirito della moglie gli ricorderà sempre che dovrà proteggere Sirin. Questa cosa lo porterà a vivere una vera e propria ossessione nei confronti della figlia.

Il suo status mentale subirà un ulteriore crollo quando per sbaglio farà scoppiare un incendio all’interno di casa sua, mettendo a rischio non solo la sua vita, ma anche quella di Sirin. Quest’ultima comprenderà ancora una volta quanto il padre sia fragile e abbia bisogno di aiuto. La distruzione della casa sarà un colpo molto duro per lui, che perderà il luogo che tanto gli ricordava la moglie. La ragazza, dal canto suo, capirà che deve stargli accanto, anche per evitare che si faccia del male.

Secondo le anticipazioni turche, dunque, nelle prossime puntate de La forza di una donna ci sarà da piangere. Intanto, in quelle che stanno andando in onda in Italia, abbiamo visto Nezir arrivare in modo inaspettato alla festa per la circoncisione di Doruk, Bahar non riesce a capire come sia stato possibile e chi lo abbia invitato. Ma poi l’uomo le farà vedere un invito scritto proprio da Dorouk e quando Bahar lo vedrà, comprenderà che è stata Sirin, probabilmente, a darglielo di nascosto. Ceyda non gradirà la presenza di Nezir alla festa, si tratta dell’uomo che ha provocato la morte di Yeli e proprio per questo non vuole vederlo, tantomeno a un evento così importante per la loro famiglia.