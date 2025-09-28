La Forza di una Donna, anticipazioni 29 settembre: cosa succederà

La Forza di una Donna è tra le soap turche di maggiore successo trasmesse da Canale 5, che ha trovato il consenso dei telespettatori. Amori, intrighi, passioni e verità non rivelate sono gli ingredienti di questa dizi turca che è giunta alla sua seconda stagione. La trama è avvincente, coinvolge diversi personaggi e non è priva di colpi di scena, che allertano l’attenzione del pubblico. Le anticipazioni della puntata del 29 settembre 2025 prevedono il ritorno a casa di un personaggio decisamente discutibile, ritorno che creerà diversi disagi.

Bahar, madre single costretta a combattere da sola contro le difficoltà che la vita le ha messo davanti: dalla malattia alle delusioni e i tradimenti, la protagonista dimostra sempre di avere carattere e dignità e non manca di rassicurare e proteggere i suoi figli. Tuttavia il suo percorso appare sempre in salita, e sembra che non sia destinata ad amare e a godere di qualche giorno di felicità. Le vicende che la travolgono sono drammatiche e non sempre riesce a trovare dei punti di appoggio.

Nelle prossime puntate Hatice, madre di Bahar che l’ha abbandonata quando era bambina e con cui oggi ha un rapporto difficile, decide di far tornare a casa Sirin che è andata a vivere da Suat. La giovane è una bugiarda e manipolatrice, ma è l’unica salvezza di Bahar: quest’ultima ha infatti scoperto di essere malata e di avere bisogno di un trapianto di midollo osseo, l’unica potenziale donatrice è la sorellastra che a quanto pare non vuole aiutare Bahar.

Hatice convince Sirin a tornare a casa

Dopo diverso tempo Hatice convince Sirin a tornare a casa, ma la ragazza non sembra disposta a trovare un modo per andare d’accordo con la madre. Le due hanno nuovamente degli scontri e esplodono nuovi conflitti che creano disagi e tensioni. Intanto Ceyda prova a guardare avanti e propone a Jale di fare la babysitter al piccolo Bora: per lei sarebbe un nuovo inizio, oltre che un lavoro. Jale non accetta, visto i precedenti della giovane non si fida e preferisce non avere con lei nessun tipo di relazione.

Un pregiudizio che pesa su Jale che è convinta di aver diritto ad una seconda occasione. Sarp per il momento non può avvicinarsi ai figli perché la zona dove vive Bahar con i bambini è sorvegliata. Infine Hatice ed Enver cercano di cancellare dal telefono di Sirin eventuali prove compromettenti, ma non riescono ad accedere al cellulare. La Forza di una donna riserva ancora diverse sorprese ai telespettatori, è una soap che appassiona e che mostra le diverse vulnerabilità umane, è anche per questo che merita di essere vista.

La forza di una donna quando va in onda

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 14.25, e visibile anche su Mediaset Infinity dove sono disponibili tutti gli episodi già trasmessi. E’ una serie composta da 81 puntate divise in tre stagioni e sin dal debutto ha riscosso l’attenzione del pubblico.

E’ infatti caratterizzata da una trama avvincente e originale che ha conquistato i telespettatori. Inoltre è tra i prodotti di punta di Mediaset che grazie alla sua programmazione è spesso leader degli ascolti della fascia oraria di riferimento.