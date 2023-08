Una serata all’insegna del thriller europeo, quella proposta oggi, mercoledì 9 agosto 2023, da Canale 5: alle 21:20 va infatti in onda La foresta degli scomparsi, miniserie co-prodotta da Francia, Germania e Belgio ed andata in onda in questi Paesi a cavallo tra il 2022 ed il 2023. La miniserie ha ottenuto un buon riscontro, tanto da essere risultato anche vincitrice del prestigioso Gran Premio per la miglior serie drammatica, al Festival Polar di Cognac. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

La foresta degli scomparsi, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della miniserie sono quattro, ciascuno della durata di circa cinquanta minuti. Canale 5, però, li manda in onda tutti e quattro in un’unica serata, quella del 9 agosto, trasformando di fatto la miniserie in un lungo film-tv.

La foresta degli scomparsi, la trama

Episodio 1:

In una zona militare interdetta, nella Foresta Nera, al confine franco-tedesco, viene rinvenuta una fossa comune con una decina di cadaveri, tutti uomini, che risalgono a date diverse. Birgit Scholtz (Astrid Whettnall), capo della Lka, prontamente intervenuta dopo la segnalazione fatta da alcuni escursionisti di passaggio, affida le indagini al comandante Erik Maes (Grégory Fitoussi), giovane e ambizioso, affiancandogli il capitano Franz Agerland (Tchéky Karyo), poliziotto navigato e di provata esperienza. Franz mal digerisce il fatto di dover sottostare a un’altra persona, ma alle sue rimostranze Birgit ribatte che se fa storie rischia il licenziamento. Nonostante i loro diversi caratteri, fra i due poliziotti si instaura un rapporto di cauta collaborazione. Birgit e Erik, però, sono amanti. Camille Hartmann (Hélène de Fougerolles) è una giudice di Strasburgo, sospesa temporaneamente dalle sue mansioni perché, a causa di un incidente automobilistico avvenuto un anno prima, soffre di amnesie, angosce e stati confusionali.

Episodio 2:

Erik e Franz continuano ad indagare sul caso dei cadaveri scoperti in una fossa comune al confine franco-tedesco, nella Foresta Nera. A loro si unisce Corinne, vicina ai Montal, la famiglia di uno degli uomini identificati tra le vittime. Corinne é guardata con diffidenza da Agerland; Maes, invece, è molto più propenso a instaurare una collaborazione con quella donna gentile e inquieta, il che allarma Birgit, sua amante e capo dell’inchiesta. È proprio Corinne a condurre l’interrogatorio della sua vecchia amica Jeanne Montal (Carole Franck) -moglie di Bertrand (Vincent Jouan), una delle vittime- e ad imprimere una svolta cruciale alle indagini. Nel frattempo Iris (Victoria Eber), figlia di Corinne, parte per la Germania sulle tracce del suo amico Thomas (Leo Mazo), tormentato figlio di Jeanne e Bertrand nonché primo sospettato dell’omicidio del padre.

Episodio 3:

Birgit decide di tenere sotto sorveglianza Klaus Mach, per catturare Hanne Katz (Natalia Dontcheva) nell’atto di attentare alla sua vita. Ma Hanne, che ha rapito Thomas e Iris, contatta Camille ingiungendole di consegnarle Klaus Mach, in caso contrario non rivedrà mai più la propria figlia. Camille, coraggiosamente, va alla Polizia Criminale. Birgit organizza una massiccia operazione: mentre Camille conduce Klaus Mach nella Foresta Nera nel punto indicato da Hanne, le Teste di Cuoio con Erik e Franz sono appostate nei pressi e arresteranno l’assassina. Alle rimostranze di Klaus Mach che non vuole rischiare la vita facendo da esca, Birgit risponde rivelandogli di essere al corrente dei suoi precedenti per pedofilia e minaccia di consegnarlo alle autorità filippine che hanno spiccato un mandato di arresto internazionale. Per cui Klaus si presta, malvolentieri, a collaborare. Mentre avviene lo scambio di ostaggi, Camille fa di testa sua e interviene per fermare Hanne.

Episodio 4:

Visto che la morte di Hanne Katz non ha chiarito chi abbia ucciso la prima vittima della fossa comune, Erik e Franz seguitano a indagare sotto la direzione di Birgit. Franz continua a sospettare di Camille, soprattutto in seguito alla scoperta che la sua amnesia era indotta da una terapia farmacologica. Ma una telefonata di Zelda cambia nuovamente le carte in tavola: Eva Stein (Laëtitia Eïdo), la neurologa che prescriveva i farmaci a Camille, aveva avuto Hanne Katz tra le sue pazienti, e inoltre conosce Jeanne Montal. E all’improvviso la dottoressa Stein, che risultava irreperibile, riappare con modalità decisamente plateali, innescando una serie di eventi che nessuno avrebbe mai potuto prevedere.

La foresta degli scomparsi, cast

Il cast della serie è composto da numerosi interpreti che hanno lavorato a varie serie tv e soap straniere. Hélène de Fougerolles, ad esempio, ha recitato nella serie Balthazar, mentre Grégory Fitoussi è stato visto in Mr. Selfridge; Tchéky Karyo, invece, era nel cast di Zero Zero Zero.

Hélène de Fougerolles è Camille Hartmann, giudice istruttore sospesa dalle sue attività per via di una serie di amnesia causate da un incidente;

Grégory Fitoussi è Èric Maes, ispettore di Polizia a cui sono assegnate le indagini sul ritrovamento della fossa comune;

Tchéky Karyo è Franz Agerland, Capitano della Polizia che deve lavorare con Èric sul caso;

Astrid Whettnall è Birgit Scholtz, Capo della Lka, la Polizia Criminale;

Carole Franck è Jeanne Montal, moglie di Bertrand (Vincent Jouan), una delle vittime;

Vincent Jouan è Bertrand Montal, una delle vittime;

Leo Mazo è Thomas, figlio di Jeanne e Bertrand;

Natalia Dontcheva è Hanne Katz;

Laëtitia Eïdo è Eva Stein, neurologa che aveva in cura Camille;

Thierry Godard è Marc Hartmann;

Victoria Eber è Iris Hartmann, figlia di Corinne;

Mélanie Page è Isa Lang, medico legale;

Bruno Wolkowitch è il giudice Alain Grimbert.

La miniserie è stata creata da Julien Vanlerenberghe e Stéphane Pannetier, autori anche della sceneggiatura con Samir Oubechou, Chérif Saïs, Laura Piani e Caroline Van Ruymbeke. Alla regia, invece, c’è Ivan Fegyveres. La serie è prodotta da Banijay Studios France, TF1, Fiction’Air, Beside Productions e RTB.

La foresta degli scomparsi, dov’è stato girato?

Le riprese si sono svolte tra il novembre 2021 ed il febbraio 2022 a Strasburgo e nella sua regione, ma anche a Colmar, Obernai, Haguenau, Erstein ed in Germania. Tra le location scelte dalla produzione, il caffè Brant a Strasburgo, lo spazio culturale E.Leclerc a Erstein e la rue de Castelnau a Colmar. Le baracche corrispondono al centro Epid di Strasburgo.

La foresta degli scomparsi, dove vederlo?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La foresta degli scomparsi in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della miniserie.