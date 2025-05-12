La Flamme, la nuova esilarante serie è disponibile gratis su Mediaset Infinity

Da oggi, lunedì 12 maggio, è disponibile gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity, la nuova serie tv francese La Flamme, parodia del celebre dating show americano The Bachelor – L’Uomo dei Sogni.

La sit-com, composta da 9 episodi, segue le divertenti vicende di Marc, un giovane e affascinante pilota di linea alla ricerca della sua anima gemella. In questa sua ricerca, Marc decide di partecipare a un dating show dove avrà la possibilità di scegliere la sua compagna di vita tra 13 pretendenti.

Proprio come nel celebre dating show, Marc e le sue pretendenti saranno rinchiusi in una bellissima villa. Le ragazze gareggeranno in prove fisiche, gare di barzellette e molto altro e saranno pronte a tutto pur di conquistare il cuore di Marc che, alla fine di ogni puntata, dovrà eliminare una delle concorrenti.

La Flamme è stata ideata e diretta da Jonathan Cohen, che interpreta anche il protagonista Marc, e vede Ben Stiller come produttore associato. Nel corso della serie, inoltre, appaiono in brevi camei alcuni dei più famosi interpreti della cinematografia francese come Laetitia Casta, Gilles Lellouche e Pierre Niney, tra gli altri.

Tutti gli episodi di La Flamme sono disponibili da oggi, 12 maggio, in esclusiva su Mediaset Infinity.