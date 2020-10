Non poteva esserci periodo migliore della seconda metà di ottobre, quella che ci conduce ad Halloween, per dare questa notizia. Stando ad alcune fonti Tim Burton sarebbe intenzionato a lavorare su una serie tv basata su La Famiglia Addams ed i suoi mitici personaggi creati da Charles Addams nel 1938.

L’indiscrezione su La Famiglia Addams di Tim Burton

Stando a quanto sostiene Deadline Hollywood, il celebre regista a cui dobbiamo film come “Beetlejuice”, “Edward Mani di forbice”, “Mars Attack” e “La Sposa Cadavere” sarebbe intenzionato a mettere mano al progetto in qualità di produttore esecutivo nonché (cosa non da poco) regista di tutti gli episodi che eventualmente saranno realizzati.

La serie, invece, dovrebbe essere scritta da Alfred Gough e Miles Millar, creatore di Smallville e di Into the Badlands. Dietro al progetto ci sarebbe la Mgm Tv, che ne finanzierebbe lo sviluppo. La Famiglia Addams che i due autori e Burton hanno in mente sarebbe ambientata ai giorni nostri, raccontando le vicissitudini dei personaggi che tutti conosciamo dalla prospettiva di una cresciuta Mercoledì Addams, che rivelerebbe così al pubblico il suo punto di vista sulla nostra epoca.

Il progetto, su cui non c’è ancora una conferma, avrebbe già attirato numerosi network e piattaforme, interessate soprattutto grazie alla presenza dietro le quinte di Burton. Sempre stando al sito web, Netflix sarebbe tra gli acquirenti più in vantaggio.

Il passato in tv ed al cinema de La Famiglia Addams

La saga de La Famiglia Addams ha avuto numerose rivisitazioni: nati come personaggi di vignette destinata al the New Yorker, gli Addams hanno presto travolto praticamente tutti i media. Dalla mitica sigla diventata un motivetto (con tanto di schiocco delle dita) entrato nella vita di tutti i giorni fino ai musical, passando per libri, fumetti, videogiochi ed, ovviamente, film e serie tv.

Tre i lungometraggi fino ad ora realizzati: due in live action nel 1991 e 1993 (nel cast c’erano Anjelica Huston, Raúl Juliá, Christina Ricci e Christopher Lloyd) ed uno d’animazione, uscito nel 2019, a cui farà seguito un sequel l’anno prossimo.

In tv, invece, gli Addams sono stati protagonisti di due serie tv in live action: lo storico show del 1964 (trasmesso per due stagioni) ed una serie tv co-prodotta da Canada e Stati Uniti nel 1998. In mezzo, due film-tv, due serie animate ed uno spettacolo musicale.

Se Burton facesse parte del progetto, sarebbe il suo primo impegno come regista di una serie tv: nel 1985 aveva diretto un episodio della serie antologica Alfred Hitchcock presenta, mentre nel 2000 era stato alla regia della serie animata The World of Stainboy, da lui creata.