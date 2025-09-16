La dizi Io Sono Farah arriva in esclusiva sul channel “Dreamers and love” di Mediaset Infinity

Dal 16 settembre tutti gli episodi di Io sono Farah sono disponibili sul channel Dreamers and Love, disponibile su Mediaset Infinity.

Dopo il grande successo su Canale 5, la serie turca Io Sono Farah arriva in esclusiva assoluta su Dreamers and Love, il channel di Mediaset Infinity dedicato alle emozioni più intense, a partire dal 16 settembre, un’occasione per tutti i fan delle avventure di Farah e Tahir per rivivere gli intrighi, i misteri e i colpi di scena che hanno lasciato col fiato in sospeso milioni di spettatori.

La dizi racconta la storia di Farah, una giovane donna delle pulizie la cui vita cambia per sempre in una sola notte. Dopo esser stata testimone involontaria di un omicidio compiuto da un mafioso, Farah viene costretta a ripulire la scena del crimine, diventando così complice, suo malgrado, del temibile gangster Tahir Lekesiz. Da quel momento, un legame inatteso e pericoloso intreccerà i destini dei due.

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Protagonista assoluta di Io Sono Farah è l’attrice turca Demet Özdemir, amatissima dal pubblico italiano per i suoi ruoli in Daydreamer – Le ali del sogno e My Home My Destiny. Al suo fianco c’è Engin Akyürek, tra i volti maschili più apprezzati della serialità turca. Intorno a loro si muovono Feyyaz Duman e Fırat Tanış, interpreti rispettivamente di Behnam Azadi e Mehmet Koşaner.

Dal 16 settembre tutti gli episodi di Io sono Farah sono disponibili sul channel Dreamers and Love, la casa ideale per tutti gli appassionati di serie turche e grandi storie d’amore, con un catalogo ricco di titoli drammatici e sentimentali, disponibile su Mediaset Infinity a soli 4,99€/mese, dopo 7 giorni di prova gratuita.

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Ma c’è di più: per tutti i curiosi e i nuovi spettatori, i primi episodi di Io Sono Farah sono disponibili gratis su Mediaset Infinity, per immergersi subito nell’incredibile racconto di una delle serie più amate degli ultimi tempi.