Il programma condotto da Peter Gomez nell’access del sabato di Rai3, in attesa di conferma nel 2025 sempre in questa collocazione, ma con novità in arrivo

Ci sono programmi nati per una precisa fascia oraria, che poi per tanti motivi sono collocati in altro slot. Per esempio Affari tuoi, che sta facendo sfracelli nell’access di Rai1 con Stefano De Martino, ha dimostrato in esperienze passate di non essere adatto al prime time lungo. Non potendo infatti reggere oltre due ore di trasmissione. C’è un programma che sabato scorso ha dimostrato essere perfetto per l’access del fine settimana di Rai3. Stiamo parlando de La confessione, il programma condotto dall’ottimo Peter Gomez sulla terza rete.

La confessione di Peter Gomez si sposta nell’access del sabato di Rai3

Su richiesta del direttore approfondimenti Rai Paolo Corsini, il programma è stato anticipato nell’access. La trasmissione che aveva debuttato sette giorni prima nel prime time della terza rete ha ottenuto una media in access di 826.000 telespettatori ed il 4,68% di share. Un dato che è quasi il doppio della puntata di prime time del 19 ottobre. In quell’occasione nell’access c’era il programma Riserva indiana di Rai cultura che si era fermato al 2,49% di share e 471.000 telespettatori.

Ascolti in crescita e conferma nell’access di Rai3

Numeri evidenti che hanno spinto Stefano Coletta, capo della distribuzione, ad assecondare l’intuizione di Corsini, che si è rivelata corretta. Scelta questa che ha prodotto i buoni risultati di cui sopra. La confessione oltre a crescere, infatti ha tenuto la curva del programma In altre parole di Massimo Gramellini due punti circa al di sotto rispetto a quando era in onda Riserva indiana.

La confessione e la conferma nell’access del week end il prossimo anno

La confessione dunque, dopo essere stata nella seconda serata del martedì di Rai3 e recentemente nel prime time del sabato, ha trovato la sua ideale collocazione nell’access time del sabato della terza rete. Le ultime due puntate di questa serie andranno dunque in onda fra le 20:15 e le 21:45. Non è tutto, l’intenzione della direzione approfondimenti è quella di confermare questo programma anche il prossimo anno in questa collocazione. Anzi, se fosse possibile, ci potrebbe essere il raddoppio. Quindi La confessione con Peter Gomez potrebbe occupare sia l’access del sabato che quello della domenica di Rai3, andando cosi a contro programmare In altre parole di La7.