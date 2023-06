I personaggi famosi sono abituati a stare davanti ad una folla di giornalisti pronta a fare loro qualsiasi domanda: ma se al posto dei giornalisti ci fossero degli studenti, come andrebbero le cose? La Conferenza Stampa è il nuovo programma della seconda serata di Raidue (ma in realtà è una produzione originale RaiPlay) che mette alla prova personaggi del mondo dello spettacolo con le domande non sempre prevedibili di un gruppo di ragazzi e ragazze. Volete saperne di più? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

La Conferenza Stampa, puntate

Prima puntata, 6 giugno 2023

Protagonisti delle prime due puntate del programma sono Stefano De Martino e Valerio Lundini.

La Conferenza Stampa, quando va in onda?

Il programma va in onda a partire da martedì 6 giugno 2023, intorno alle 23:00, su Raidue. In realtà, però, il suo debutto è avvenuto nel 2022 su RaiPlay dove, dal 30 novembre, le puntate sono uscite a cadenza settimanale.

La Conferenza Stampa, il programma

La Conferenza Stampa – Martedì in seconda serata su Rai 2 Nella prima puntata di "La Conferenza Stampa" 350 ragazzi hanno incontrato Stefano De Martino e VaLerio LundiNi: tra domande inaspettate e risposte imprevedibili, l'Original RaiPlay arriva su Rai 2! 📲 Posted by Rai2 on Tuesday, June 6, 2023

Nell’aula magna del Liceo Scientifico Nomentano di Roma 350 ragazzi e ragazze tra i 15 e i 20 anni incontrano personaggi del mondo dello spettacolo, per fare loro domande di ogni tipo. Nel corso delle puntate, sono previste incursioni di alcuni personaggi, come Francesco Paolantoni e Stefano Rapone, che pongono anche loro delle domande al protagonista di turno. Ogni episodio si conclude con una riflessione di Cicalone.

Il programma è stato ideato da Giovanni Benincasa, che l’ha scritto con Francesco Mileto, Stefano Rapone, Vittorio Simonelli e Giulio Somazzi. La regia è di Flavia Unfer e Cristiano D’Alisera.

La Conferenza Stampa, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione del programma sono dieci, ciascuna della durata di circa 25/30 minuti. Raidue le manda in onda al ritmo di due per sera, per cinque seconde serate ed altrettante settimane. L’ultima puntata va in onda il 4 luglio.

La Conferenza Stampa, ospiti

Gli ospiti della prima stagione sono Stefano De Martino, Valerio Lundini, Pierluigi Pardo, Ariete, Federico Cesari, Emanuela Fanelli, Zerocalcare, Giuseppe Cruciani e David Parenzo, Lillo e Carlo Verdone.

La Conferenza Stampa su RaiPlay

Come detto, tutte le puntate sono già disponibili su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.