Ve ne avevamo già parlato in passato, ma il successo del suo docu-reality, La Clinica della Pelle, anche stasera in seconda serata in onda su Real Time, continua a riscuotere un successo tale da rendere la Dottoressa Emma Craythorne più famosa di giorno in giorno. Anche per questo, ecco qualche curiosità sulla vita della chirurga e dermatologa specializzata de La Clinica della Pelle, originaria di Londra.

Chi è dunque la dottoressa Emma Craythorne che molti di noi acclamano ogni giorno davanti alla tv? Anzitutto, è soltanto seguendola all’interno del docu-reality che l’ha resa protagonista che possiamo ancora oggi scoprirne di più su di lei. Tuttavia, qualcosa vorremmo ora raccontarvelo anche noi. Specializzatasi presso la clinica medica The London Scar e al momento impegnata anche a tempo pieno nello studio medico londinese Saint John’s, che dal suo sito web ufficiale scopriamo essere un Istituto di Dermatologia dell’Ospedale Saint Thomas di Londa, la dottoressa Craythorne è la punta di diamante della dermatologia britannica. La sua bravura e professionalità l’hanno ormai resa famosa in tutto il mondo, portandola anche nelle case degli italiani proprio grazie allo show firmato TLC ora però trasmesso anche dal portale di casa Discovery, Real Time.

Tra le specializzazioni della Dottoressa Craythorne anche la microchirurgia, il laser e l’utilizzo di non poche tecnologie per il trattamento delle cicatrici. Come avremo modo di notare anche nelle puntate di questa sera, in seconda serata sul canale 31 del digitale a La Clinica della Pelle, la dottoressa Emma Craythorn tuttavia è anche molto abile nel trattamento di particolari segni della pelle, il più delle volte derivanti da precedenti operazioni chirurgiche oltre che da problematiche legate a patologie quali l’acne o, non da ultime, da cicatrici da ustione.

Di fatto, la Dottoressa Craythorne è dunque una delle massime esperte della dermatologia in Inghilterra. Riconosciuta per le sue competenze anche come Direttrice della British Society of Dermatological Surgery and Cosmetic Dermatology, oltre anche essere ancora oggi una delle supervisori dell’Istituto Nazionale delle Eccellenze Cliniche Britannico, la professionista di La Clinica della Pelle vanta dunque un curriculum da urlo. Negli anni, il suo docu-reality è entrato tra i must della rete. Ormai colleziona successi una stagione dopo l’altra e anche stasera in seconda serata avremo modo di divertirci di nuovo in sua compagnia.