La classifica di Tale e Quale Show: chi ha vinto la terza puntata

La terza puntata di Tale e Quale Show 2025, il celebre talent condotto da Carlo Conti, si è svolta venerdì 10 ottobre con una nuova carrellata di esibizioni che hanno visto protagonisti dieci concorrenti impegnati in performance di imitazione canora e scenica. La giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e l’ospite speciale Leonardo Pieraccioni, ha valutato le esibizioni, decretando la classifica finale della serata.

La terza puntata di Tale e Quale Show: esibizioni e giudizi

La serata si è aperta con l’esibizione di Gianni Ippoliti, che ha vestito i panni di Renato Zero interpretando il brano Baratto. Il giudizio di Giorgio Panariello non è stato dei più benevoli: «A me è sembrato più arenato Zero che Renato». A seguire, Pamela Petrarolo ha portato sul palco una convincente imitazione di Gianna Nannini con la canzone Meravigliosa creatura, che si è rivelata la performance più apprezzata della serata. Subito dopo, il duo Le Donatella ha interpretato Frida e Agnetha degli Abba con Dancing Queen, ma senza riuscire a brillare particolarmente.

Tra le altre performance, meno fortunate sono state quelle di Carmen Di Pietro nei panni di Ornella Vanoni in L’appuntamento, giudicata negativamente dalla giuria, e il duetto “impossibile” di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che hanno provato a rendere omaggio a Tommy Cash e Fiorella Mannoia con una performance giudicata imbarazzante. Più apprezzata, invece, è stata l’interpretazione di Maryna con Objection di Shakira, che si è distinta per qualità vocale e presenza scenica.

La classifica finale e le anticipazioni sulla quarta puntata

Al termine della serata, la vittoria è andata a Pamela Petrarolo, seguita da Tony Maiello (che ha interpretato Mango con La rondine) e dal duo Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Al quarto posto si è classificato Samuele Cavallo, che con la sua interpretazione di Marco Mengoni in Due vite ha dimostrato grande talento e si candida come uno dei favoriti per la vittoria finale. Chiudono la classifica Antonella Fiordelisi, Le Donatella, Maryna, Peppe Quintale, Carmen Di Pietro e Gianni Ippoliti.

Per la quarta puntata, in programma venerdì 17 ottobre, sono state annunciate le nuove imitazioni: Antonella Fiordelisi si calerà nei panni di Anna Pepe, Peppe Quintale interpreterà Tony Hadley, mentre Samuele Cavallo sarà Massimo Ranieri. Pamela Petrarolo vestirà i panni di Ivana Spagna, e il duo Insinna-Cirilli proverà a impersonare Rocco Hunt e Renato Carosone. Le Donatella saranno Paola e Chiara, Gianni Ippoliti sarà Gianni Morandi, Maryna canterà Anna Tatangelo, Tony Maiello sarà Harry Styles, e Carmen Di Pietro si cimenterà in una resa di Celine Dion.