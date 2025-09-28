La classifica della prima puntata di Ballando con Le Stelle: chi ha vinto

La prima serata di Ballando con le Stelle 2025 non ha deluso le aspettative del pubblico, regalando emozioni, colpi di scena e un esito finale del tutto inatteso. Lo storico programma di Rai 1, condotto da Milly Carlucci con la consueta eleganza e professionalità, ha infatti scelto di inaugurare questa nuova stagione con una decisione che ha lasciato tutti a bocca aperta: nessuna coppia è stata eliminata.

Un’apertura in grande stile, dunque, che ha subito messo in chiaro la filosofia di questa edizione: dare spazio al talento e al miglioramento dei concorrenti, permettendo a ciascuno di crescere settimana dopo settimana. Sin dalle prime esibizioni, il livello della competizione è apparso molto alto e particolarmente equilibrato, creando un’atmosfera carica di tensione positiva in studio e a casa.

La sorpresa del “colpo di scena” finale

La puntata del 27 settembre è stata caratterizzata da un clima di suspense. Durante la gara non era stato chiarito se fosse prevista un’eliminazione, e ciò ha contribuito a mantenere alta l’attenzione del pubblico. A dominare la scena sono stati Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, che con una performance convincente hanno conquistato la vetta della classifica provvisoria.

Il meccanismo dei celebri “tesoretti” ha però ribaltato temporaneamente le posizioni. Alberto Matano ha deciso di assegnare il suo bonus a Nancy Brilli, mentre i “tribuni del popolo” hanno premiato Beppe Convertini. Questi punteggi extra hanno acceso la sfida, portando proprio Nancy Brilli a scalare la classifica e insidiare il primato.

Alla fine, dopo l’annuncio delle coppie ammesse alla puntata successiva, Milly Carlucci ha svelato la decisione più attesa: non ci sarebbe stata alcuna eliminazione. Una scelta che ha sorpreso i telespettatori e reso felici i concorrenti, tutti ancora in gara. Il verdetto ha comunque premiato la coppia Fialdini-Pernice, vincitrice della prima serata.

La classifica completa

Ecco la graduatoria della puntata inaugurale:

Francesca Fialdini – Giovanni Pernice Nancy Brilli – Carlo Aloia Rosa Chemical – Erica Martinelli Paolo Belli – Anastasia Kuzmina Barbara D’Urso – Pasquale La Rocca Filippo Magnini – Alessandra Tripoli Andrea Delogu – Nikita Pedrotti Beppe Convertini – Veera Kinnunen Martina Colombari – Luca Favilla Marcella Bella – Chiquito Fabio Fognini – Giada Lini Emma Coriandoli – Simone Di Pasquale

Un parterre di nomi molto vario, che unisce volti noti dello spettacolo, della musica, dello sport e della televisione italiana, tutti accomunati dalla sfida di cimentarsi nel ballo.

Un’edizione che promette scintille

Questo esordio senza esclusioni rappresenta un modo per dare a tutte le coppie la possibilità di mostrare meglio il proprio potenziale, affinare le tecniche e regalare performance sempre più spettacolari nelle prossime settimane. La scelta editoriale della produzione sembra andare proprio nella direzione di rendere la gara più avvincente e di tenere il pubblico incollato allo schermo, curioso di vedere come evolverà la classifica.

Con l’energia dei concorrenti, la magia della danza e l’inconfondibile stile di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle 2025 ha già dimostrato di avere tutti gli ingredienti per un’edizione indimenticabile, capace di unire intrattenimento, emozioni e sana competizione.