La Caserma, anticipazioni della puntata di martedì 16 febbraio 2021

In via del tutto eccezionale, La Caserma torna in onda stasera, martedì 16 febbraio. Il docu-reality di Rai 2 cambia giorno in vista della quarta puntata, giro di boa della prima stagione della trasmissione. Che cosa succederà fra i commilitoni della caserma di Levico? Scopriamo le anticipazioni.

Dopo aver seguito con attenzione e passione la prima lezione di storia, le reclute tornano in classe per una nuova lezione del giornalista Aldo Cazzullo. “Chi era i ragazzi del 1899?”, la domanda che traccia la linea dell’incontro, alla scoperta della generazione nata alla fine del XIX secolo, che ha conosciuto sulla propria pelle l’orrore della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Un’occasione per conoscere a livello umano e culturale un mondo ormai molto distante dal nostro, come quello di Adolfo Ferrero.

Di lui, torinese della classe del 1897, morto all’età di 20 anni, venne ritrovata 40 anni dopo una lettera nella giacca del suo attendente. Un testamento morale e materiale da far recapitare alla sua famiglia, che mai lo ricevette. La lezione in classe continua in esterna, con una gita nei luoghi storici della Grande Guerra.

Intanto, in caserma le vecchie abitudini non perdono il ritmo: il turno di guardia del piantone notturno è un ruolo fondamentale, ma pare che le matricole Matteo Rizzolo ed Elia Giorgio Cassardo non siano così interessati ad assolvere il loro compito. Le prove fisiche procedono con un’esperienza inedita per i commilitoni: la nuotata in piscina. Ma non finisce qui, perché un nuovo addestramento consentirà alle squadre di cambiare la loro formazione. Quali equilibri verranno sconvolti? Le regole della Caserma sono molto dure e per chi si dimostrerà meno incline al rispetto della disciplina arriverà il momento fatidico di capire se veramente merita di rimanere nel programma.