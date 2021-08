La proposta seriale di Canale 5 si arricchisce, a partire dal 17 agosto 2021 alle 21:20, con La Casa tra le Montagne, un ciclo di film-tv realizzati in Germania dal 2018 sulla tv pubblica Ard e prodotti da Beta Film. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storie d’amore e di intrighi e per chi cerca un po’ “fresco” tra le montagne, anche se solo sul piccolo schermo. E’ quello che stavate cercando per queste settimane estive? Allora proseguite nella lettura: troverete tutte le informazioni che vi servono!

La Casa tra le Montagne, la trama

La Casa tra le Montagne, le foto della serie tv Guarda le altre 2 fotografie → Il ciclo di film-tv racconta di una faida familiare tra i Leitner e gli Huber, ed è ambientata negli scenari naturali dell’Algovia. L’amicizia tra gli allevatori Sebastian Leitner (Walter Sittler) e Lorenz Huber (Max Herbrechter) si è incrinata vent’anni prima dell’inizio della storia, quando Lorenz, nella notte, investe accidentalmente Peter, il figlio di otto anni di Sebastian.

Tra i due nasce quindi un profondo astio, che ricade anche sui loro figli. Florian Leitner (Matthi Faust) e Lisa Huber (Theresa Scholze) avevano una relazione, ma questa s’interrompe a causa delle continue pressioni famigliari. Passano così gli anni: Lisa parte per Monaco per studiare Legge, mentre Florian sposa Karin (Judith Toth), amica di Lisa.

Se Sebastian e Lorenz sembrano pronti a voltare pagina, altrettanto non è per i due figli: l’astio tra Florian e Lisa è ancora molto acceso, tant’è che Lisa, tornata a casa, è determinata a vincere una causa legale contro i Leitner, convinta di aver subìto un torto in passato. Le vicende delle due famiglie sono così seguite tra un tentativo di riavvicinamento ed un’accusa, con Lisa e Florian che dovranno ammettere che, forse, i sentimenti che provano l’uno per l’altra non sono del tutto svaniti.

La Casa tra le Montagne, quante puntate sono?

In tutto, i film-tv del ciclo realizzati fino ad oggi sono otto, ciascuno della durata di circa 90 minuti. Canale 5 manderà in onda i primi sei film-tv, due per sera, in prima ed in seconda serata. Non saranno trasmessi per ora, quindi, i due film-tv prodotti nel 2021.

La Casa tra le Montagne, puntate

Ecco la trama dei film-tv del ciclo La Casa tra le Montagne.

La Casa tra le Montagne – Ritorno a casa

L’amicizia tra Sebastian e Lorenz, due allevatori amici che vivono nell’Algonia, si rompe quando Lorenz investe nella notte Peter, figlio di otto anni di Sebastian. Quest’ultimo non vuole saperne di perdonare l’amico che, intanto, continua a non darsi pace. La situazione ha delle ripercussioni anche sui loro figli Florian e Lisa: la loro relazione s’interrompe. Lisa decide di andare a Monaco a studiare Legge, mentre Florian sposa l’amica di Lisa, Karin.

La Casa tra le Montagne – Novità a casa

Complice una festa, Marie (Catherine Bode) e Georg (Thomas Unger) passano una notte di passione nel fienile. Mirjam (Nina-Friederike Gnädig), intanto, vorrebbe trasferirsi in Francia, ma prima deve ottenere l’affidamento della figlia Lea: per questo, chiede a Lisa di essere il suo legale. La ragazza, però, rifiuta. Marie confessa a Lisa di essere incinta e di non voler tenere il bambino. Infine, dopo tanti anni, Florian e Lisa si baciano.

La Casa tra le Montagne, il cast

Ecco il cast de La Casa tra le Montagne:

Walter Sittler è Sebastian Leitner: allevatore, padre di Florian e Peter.

Max Herbrechter è Lorenz Huber: allevatore, padre di Lisa.

Matthi Faust è Florian Leitner: figlio di Sebastian ed ex fidanzato di Lisa, sposato con Karin.

Theresa Scholze: Lisa Huber, figlia di Lorenz ed ex fidanzata di Florian.

Judith Toth: Karin, amica di Lisa e moglie di Florian.

Catherine Bode: Marie.

Thomas Unger: George.

Nina Gnädig: Mirjam.

Nadja Sabersky: Mila Leitner.

Karl Knaup: Martin Gerlach.

Mathias Herrmann: Dr. Kendrich.

La Casa tra le Montagne, location

La location della serie è l’Algovia, regione geografica che comprende il sud del distretto governativo bavarese di Svevia, il vecchio circondario rurale di Wangen im Allgäu, in Baden-Württemberg (in Germania), ed i comuni della valle di Tannheim, in Tirolo, e della Kleinwalsertal, nel Vorarlberg, in Austria. L’area ha una vocazione rurale e turistica: la popolazione è di circa 560mila persone.

La Casa tra le Montagne su Infinity: streaming

Prima della messa in onda televisiva, Mediaset ha deciso di caricare i primi sei film-tv del ciclo (e quindi quelli in onda su Canale 5) su Infinity, la sua piattaforma di streaming a pagamento, visibile anche su smart tv, tablet e smarthphone. Per trovarli basta andare sulla home page di Infinity, cliccare sul motore di ricerca e digitare “La Casa tra le Montagne”.