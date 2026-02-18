“La casa degli spiriti”, ecco quando esce la serie tratta dal romanzo di Isabel Allende

Tratta dal celebre romanzo di Isabel Allende, La casa degli spiriti sta per arrivare con un cast d’eccezione in cui spiccano Alfonso Herrera, Nicole Wallace e Dolores Fonzi.

La casa degli spiriti, primo adattamento seriale in lingua spagnola del celebre romanzo di Isabel Allende, pubblicato nel 1982 e che ha permesso all’autrice di conquistare l’attenzione internazionale, sta per arrivare su Prime Video. Ad annunciarlo, nel corso della 76ª edizione del Festival del Cinema di Berlino, è stata la stessa piattaforma che ha svelato come quella della serie tv sarà il lancio internazionale più importante dell’anno. La casa degli spiriti debutterà a livello globale il 29 aprile, in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Saranno otto gli episodi complessivi della serie che racconta una saga familiare che si sviluppa in mezzo secolo. Il romanzo che è considerato uno dei più importanti del XX secolo e che, con oltre 70milioni di copie vendute è diventato un classico capace di conquistare generazioni diverse, si trasforma in serie tv dopo la trasposizione cinematografica del 1993 che ha avuto come protagonisti Meryl Streep, Jeremy Irons e Glen Close.

La casa degli spiriti: trama e cast

La casa degli spiriti è il racconto di una saga familiare che racconta la storia di tre generazioni di donne (Clara, Blanca e Alb) le cui vite si intrecciano con i cambiamenti sociali e politici di un paese sudamericano conservatore dove le lotte di classe, le violenze e la voglia di avere nuove opportunità danno vita ad una rivoluzione che coinvolge tutti, in primis le donne.

La serie, così, racconta il momento storico di un Paese alle prese con un rinnovamento voluto dal popolo ma non perde un pizzico di magia grazie alle visioni di Clara del Valle. La serie è stata girata in Cile anche se, esattamente come accade nel romanzo, anche nella serie tv non viene mai citato alcun Paese Sudamericano specifico.

Per una serie che avrà un lancio internazionale, anche il cast è altrettanto stellare. Nicole Wallace e Dolores Fonzi sono le due attrici che interpretano Clara in due momenti diversi della sua vita mentre Alfonso Herrera veste i panni di Esteban Trueba che ricopre un ruolo centrale nel racconto.

Nel cast, poi, troviamo: Fernanda Castillo nel ruolo di Férula, Aline Kuppenheim in quello di Nivea del Valle, Eduard Fernández nella parte di Severo del Valle, Sara Becker e Fernanda Urrejola nel ruolo di Blanca, Rochi Hernández come Alba, Juan Pablo Raba nella parte di Tío Marcos, Pablo Macaya e Nicolás Contreras in quella di Pedro Tercero. Prodotta da FilmNation Entertainmen, società pluripremiata agli Oscar, vede tra i produttori esecutivi anche l’autrice del romanzo che ha ispirato la serie, Isabel Allende, Eva Longoria e Courtney Saladino.