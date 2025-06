Le anticipazioni della prima puntata di questa sera, venerdì 28 febbraio 2025, alle 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW, de L’Arte della Gioia, la nuova serie tv Sky Original co-prodotta da Sky Studios e da HT Film, tratta dall’omonimo romanzo pubblicato postumo di Goliarda Sapienza (Einaudi) e diretta da Valeria Golino.

L’Arte della Gioia, prima puntata

Primo episodio

Sicilia, inizio ‘900. Dopo una tragedia che la rende orfana, la piccola Modesta (Viviana Mocciaro) viene accolta in un convento. Qui, conosce la giovane e bellissima Madre superiora, Leonora (Jasmine Trinca), da cui rimane affascinata.

A sua volta, Madre Leonora è colpita da questa bambina selvaggia ma incredibilmente intelligente. Negli anni Modesta (Tecla Insolia) diventa la sua protetta, suscitando le gelosie di una novizia. Tuttavia, quando un giorno mette a nudo l’ipocrisia di Leonora, Modesta perde tutti i privilegi conquistati.

Secondo episodio

Dopo lo scandalo che le ha allontanate, Modesta cerca di riavvicinarsi a Leonora, ma il loro intimo legame, che continua a suscitare anche l’invidia di una consorella, rappresenta una minaccia costante per la sopravvivenza di entrambe.

Dopo una pericolosa rivelazione fatta in un momento di confidenza, Modesta si trova costretta ad affrontare la sua protettrice. Quando sembra aver ottenuto ciò che voleva, Modesta viene però allontanata dal convento per approdare in una villa misteriosa.

Dove vedere L’Arte della Gioia?

L'Arte della Gioia, le foto della nuova serie tv Sky e NOW diretta da Valeria Golino Guarda le altre 33 fotografie →

È possibile vedere serie tv il venerdì sera, dal 28 febbraio, su Sky Atlantic e in streaming su NOW.

L’Arte della Gioia serie tv, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima stagione della serie tv sono sei, di durata tra i 45 e i 50 minuti. Sky Atlantic ne manda in onda due per volta per tre prime serate e altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 14 marzo.

Il cast de L’Arte della Gioia