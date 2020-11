Domenica scorsa è partita su La7 una nuova scommessa per la rete di Andrea Salerno, che, dopo aver voluto creare tre anni fa un appuntamento fisso in prima serata, nel medesimo giorno, con Massimo Giletti e il suo Non è l’arena, tenta questa volta di accendere la complicata fascia pomeridiana delle 14:00-16:30 con L’aria di domenica. A condurre il nuovo programma, che di fatto è uno spin-off de L’aria che tira, è Myrta Merlino, la padrona di casa del programma di approfondimento politico in onda dal lunedì al venerdì sulla stessa rete, all’orario di pranzo.

Dopo il debutto di domenica in molti avranno notato che la giornalista non si è presentata il giorno seguente alla conduzione dell’appuntamento quotidiano, cedendo il timone del programma a Francesco Magnani, che già altre volte aveva sostituito la Merlino nella stagione invernale (non nell’ultima occasione perché proprio lui era risultato positivo al Covid-19), e che conduce dal 2017 la versione estiva de L’aria che tira.

In realtà Magnani, festeggiando il suo ritorno negli studi, aveva già sostituito la Merlino lo scorso venerdì, quando però la “titolare” aveva fatto visita al suo sostituto per lanciare l’appuntamento del giorno festivo. A quanto apprende Blogo, da fonti vicine a La7, il gruppo di lavoro starebbe valutando quale dei due giorni far riposare la Merlino, fra lunedì e venerdì. Non è però detto che alla fine la Merlino possa essere sostituita in entrambe le giornate da Magnani.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare una decisione definitiva in merito. L’unica certezza è che l’appuntamento quotidiano de L’aria che tira proseguirà tutti i cinque giorni feriali in cui al momento va in onda: chi sarà alla conduzione degli appuntamenti a ridosso de L’aria di domenica lo scopriremo nei prossimi giorni. La stakanovista Merlino però ha deciso che un giorno di pausa, oltre al sabato, se lo prenderà.