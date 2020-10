David Parenzo finisce alla guida de L’Aria che tira. Una sorpresa per gli spettatori del talk di La7 che, lunedì mattina, non hanno trovato alla conduzione Myrta Merlino. Si tratta di un cambio provvisorio, conseguente alla notizia che già venerdì scorso aveva portato alla sospensione del programma, con la positività al covid di uno dei redattori.

A spiegare la situazione ci ha pensato la diretta interessata, in apertura (qui il video):

“Va tutto bene, voglio spiegare perché in questi giorni mi vedrete da casa. Un nostro autore, Francesco Magnani, è risultato positivo. Sta bene e abbiamo dovuto applicare il protocollo. Io ho fatto il primo tampone ed è negativo, aspetto di fare il secondo. Abbiamo dovuto chiedere una grande cortesia al primo conduttore covid free. Io sarò a casa mia, ci parleremo tramite questo schermo spero nel modo tecnico migliore possibile, wi-fi permettendo. La gestiremo insieme. Come dice Andrea Salerno la creatività in questo momento è tutto”.

Ecco quindi la convocazione di Parenzo, volto noto di In Onda e già padrone di casa nel 2017 de L’Aria che tira estate.

Dopo l’esperienza maturata con Lilli Gruber a Otto e mezzo, la Merlino è pronta a concedere il bis per quella che, si presume, sarà un’assenza lunga tutta la settimana. La conduzione a due, ad ogni modo, ha regalato maggiore verve alla discussione, grazie ad un ping pong inedito.