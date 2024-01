TvBlog seguirà in tempo reale la conferenza stampa de L’Anello Ritrovato, cortometraggio RaiKids per la Giornata della Memoria.

L’Anello Ritrovato: la conferenza stampa di presentazione in diretta dalle ore 11

Oggi, lunedì 22 gennaio 2024, a partire dalle ore 11, presso la sede Rai di Viale Mazzini a Roma, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione de L’Anello Ritrovato, cortometraggio prodotto da Stand by me, in collaborazione con Rai Kids, con il patrocinio della Comunità Ebraica di Roma.

L’Anello Ritrovato è un cortometraggio ispirato alla storia vera di Giacomo Moscati che, da adolescente, visse il “ricatto dell’oro” nazista agli ebrei di Roma, durante l’occupazione del 1943.

La produzione Rai Kids, rivolta principalmente a ragazzi e famiglie, è uno special Tv in tecnica mista (fiction e animazione) che, durante la giornata di oggi, sarà presentato in anteprima ad alcune classi di Roma.

I fatti storici da cui il film si ispira partono dal settembre ’43 quando, dopo l’occupazione nazista di Roma, il comandante della Gestapo a Roma, Herbert Kappler ordinò ai vertici della Comunità Ebraica di consegnare 50 kg d’oro in 36 ore, pena la deportazione di 200 ebrei. Gli ebrei di Roma si mobilitarono per tentare di salvarsi e, tra loro, ci fu anche Giacomo Moscati che contribuì con un anello d’oro ricevuto per il suo Bar Mitzvah con le sue iniziali.

Nonostante i 50 kg d’oro fossero stati consegnati in tempo, i nazisti entrarono nel ghetto all’alba del 16 ottobre 1943, arrestando 1259 persone. Di questi, 1022 tra adulti e bambini vennero deportati ai campi di sterminio. Nel 1945, alla fine della guerra, di quel convoglio, tornarono vivi solo in 16.

Il cortometraggio è scritto da Simona Ercolani, Tancredi Maria Anzalone, Filippo Gentili e Angelo Pastore e diretto da Alessandro Celli. I protagonisti sono Mariandrea Cesari e Liam Mario Nicolosi.

L’Anello Ritrovato andrà in onda venerdì 26 gennaio, alle ore 16 su Rai 3, sabato 27 gennaio alle ore 17:50 su Rai Gulp e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

L’Anello Ritrovato: dove seguire la conferenza stampa

Durante la conferenza stampa, interverranno Luca Milano, direttore Rai Kids, Simona Ercolani, CEO e direttrice creativa Stand By Me, e Antonella Di Castro, vicepresidente Comunità Ebraica di Roma.

TvBlog seguirà in tempo reale la conferenza stampa a partire dalle ore 11.