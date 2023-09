Addio a Ketty Roselli. Recitò in Centovetrine e Don Matteo

E’ morta a soli 51 anni l’attrice Ketty Roselli. Nata a Torino nel 1972, era diventata un volto celebre della televisione soprattutto per aver interpretato la dottoressa Flavia Cortona nella soap Centovetrine, tra il 2009 e il 2010. Successivamente, prese parte anche a singoli episodi di Tutti pazzi per amore, Don Matteo e Nero a metà.

L’annuncio della scomparsa è stato postato sul suo account Instagram: “Ketty è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all’ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose. Questa era Ketty, la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare che tanto amava, ricordatevi di lei. Buon viaggio tesoro. Per chi vuole salutarla i funerali si terranno con cerimonia buddista”.

La Roselli era stata in passato anche una stimata ballerina. A teatro prese parte al musical Jesus Christ Superstar, nel 2001 apparve invece Febbre del sabato sera per la regia di Massimo Piparo. Lavorò inoltre in Grease, Chorus Line, Serata d’onore insieme a Gigi Proietti, Sweet Charity con Lorella Cuccarini e Cesare Bocci, Buonasera sempre accanto a Gigi Proietti e Plaza Swite al fianco di Corrado Tedeschi.

I funerali si terranno presso il Teatro Marconi di Roma, lunedì prossimo alle 11.