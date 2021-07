Cugini e non solo. Davide Silvestri e Kekko Silvestre sono stati compagni di set, nonostante quest’ultimo abbia poi preferito intraprendere un percorso musicale. La curiosità torna a galla grazie alle repliche di Vivere che Canale 5 da mesi sta riproponendo all’alba. E così, accanto a Marco Falcon, in una scena dell’episodio 64 girata all’interno di un’aula scolastica, appare proprio Kekko, all’epoca poco più che ventenne.

Nessuna battuta sul copione, nessun dialogo da dover ricordare, ma solo diversi primi piani e gesti di complicità con Davide, seduto al suo fianco.

A svelare la stretta parentela tra Davide e Francesco fu nel 2018 il settimanale Spy, che raccontò anche il motivo dei cognomi differenti solo nella lettera finale. “Ci fu un errore all’anagrafe e così mio padre e altri otto fratelli hanno come finale la ‘i’ mentre il padre di Kekko con un altro mio zio hanno la ‘e’”, spiegò l’attore che comunicò pure la decisione di avviare assieme al cugino una società per la produzione di birra: “Si chiama Lira. Abbiamo scelto questo nome perché pensavamo a qualcosa di italiano che ci rimandasse nell’immediato al nostro Paese, ma anche allo stare bene, allora è venuto alla mente il detto ‘Come si stava bene quando c’era la lira’. Un nome facile che tutti conoscono e che ricorda anche un periodo di benessere”.

Tornando a Kekko, Silvestre avrebbe fondato i Modà tre anni dopo quella fugace apparizione a Vivere, partecipando per la prima volta a Sanremo nel 2005 nella sezione giovani, per poi classificarsi secondo nel 2011 in coppia con Emma Marrone col brano ‘Arriverà’.

Per quel che riguarda Davide, invece, è stata annunciata pochi giorni fa la possibilità di una sua prossima partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Silvestri aveva già preso parte nell’autunno del 2003 alla primissima edizione de L’Isola dei famosi.