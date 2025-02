Kekkò dei Modà: caduta dalle scale durante le prove di Sanremo 2025

E’ un Festival di ‘Sanremo 2025‘ all’insegna delle cadute. Dopo Francesca Michielin, anche Kekkò dei Modà ha riportato, nelle scorse ore, un lieve infortunio. A documentare dell’accaduto, tra le prime, anche Selvaggia Lucarelli. La giornalista, in platea all’Ariston per le prove dei cantanti, ha rassicurato i fan della band sulle condizioni di salute del frontman per evitare inutili allarmismi:

“Kekko dei Modà è caduto dalle scale dietro le quinte. Ora si sta capendo la gravità della cosa ma pare che si sia fatto male ad una costola. Comunque, più infortuni che a Ballando”

Questo incidente di percorso, però, non dovrebbe in alcun modo compromettere il percorso del gruppo alla kermesse festivaliera. I Modà, infatti, saliranno regolarmente sul palcoscenico della città dei fiori assieme agli altri 28 colleghi. Al momento, sui social dei diretti interessati, non trapelano altre notizie.

Durante la settantacinquesima edizione del ‘Festival’, uscirà anche il loro nuovo album dal titolo ‘8 canzoni’ che conterrà anche la canzone sanremese ‘Non ti dimentico’.

“Nasce da una serie di eventi che sono accaduti uno dopo l’altro nel mese di settembre. Tutto parte da una chiamata che il mio manager (Francesco Facchinetti, n.d.r.) mi fa, perché il presidente di Warner voleva ascoltare il nostro nuovo disco. Dopo l’ascolto, quelli di Warner si dicono molto interessati, ma io nel frattempo riparto per Tenerife. Dopo una settimana il mio manager mi richiama per dirmi che Vivo Concerti voleva organizzare un tour dei Modà. Nel frattempo Francesco aveva fatto ascoltare a Carlo Conti “Non ti dimentico” e gli era molto piaciuta. A questo punto Francesco mi richiama per propormi di partecipare a Sanremo. Non ho potuto dire di no. Ho pensato che alla fine tutte queste proposte insieme potessero essere un segno, come una cometa” hanno spiegato così, solo qualche giorno fa, a noi di Tvblog, la loro quinta partecipazione al ‘Festival di Sanremo 2025’.