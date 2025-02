Sul proprio profilo ufficiale Instagram, Francesca Michielin, tra i 29 artisti in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo, in partenza martedì 11 febbraio, ha pubblicato una foto che la ritrae con un tutore alla gamba destra.

La cantante, infatti, si è infortunata, cadendo dalle scale del Teatro Ariston e non è neanche la prima volta che succede, leggendo la caption che accompagna l’immagine. Il tono ironico del post, però, fa supporre che le condizioni di Francesca Michielin non siano gravi e che la sua presenza a Sanremo, ovviamente, non è affatto compromessa:

Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire.

Nessun grado di separazione, com’è noto, è un’autocitazione: è il titolo della canzone con la quale Francesca Michielin si presentò sul palco dell’Ariston per il suo primo Sanremo, che risale al 2016 e con la quale si classificò al secondo posto, dietro gli Stadio (con la versione in inglese dal titolo No Degree of Separation, la cantante non andò oltre un sedicesimo posto all’edizione di quell’anno dell’Eurovision Song Contest).

Dopo il 2016, Francesca Michielin tornò a Sanremo nell’edizione 2021, in coppia con Fedez, con la canzone Chiamami per nome. Anche quattro anni fa, la cantante ottenne un secondo posto dietro i trionfatori di quell’edizione, i Måneskin.

Quest’anno, la cantante vincitrice di X Factor nel 2011 si esibirà con la canzone dal titolo Fango in paradiso. Nella serata dei duetti, invece, Francesca Michielin condividerà il palco con Rkomi, anche lui in gara, con la cover di La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini.

Parlando di Fango in Paradiso, Francesca Michielin l’ha definita “una canzone d’amore intensa e struggente che parla del non capire come chiudere una relazione quando si condivide tanto con una persona” (intervista pubblicata su RaiPlay).