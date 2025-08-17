Katia Ricciarelli sconvolta per la morte dell’ex marito Pippo Baudo: gli anni d’amore, il divorzio, i motivi dell’addio, l’aborto

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo hanno vissuto una lunga e intensa storia d’amore, coronata dal matrimonio celebrato nel 1984. La loro unione, che per anni ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, si è conclusa nel 2007 con un divorzio non privo di tensioni e momenti difficili.

Dopo un iniziale periodo di gelo e distacco, i rapporti tra i due ex coniugi si sono gradualmente rasserenati. Col tempo, Katia e Pippo sono riusciti a ritrovare un equilibrio e a ristabilire un dialogo sereno, segnato da rispetto reciproco e affetto maturato nel corso degli anni condivisi.

Il mondo della Tv scosso per la perdita

La notizia della scomparsa del celebre conduttore ha profondamente colpito il mondo della televisione e dello spettacolo. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e affetto giunti da colleghi, amici e fan, per tributargli un ultimo saluto. Anche Katia Ricciarelli ha voluto esprimere pubblicamente il proprio dolore, rendendo omaggio a una figura che ha segnato non solo la sua vita privata, ma anche un’importante pagina della storia televisiva italiana.

Addio a Pippo Baudo, le parole dell’ex moglie Katia Ricciarelli

Raggiunta dai microfoni di Rainews24, la cantante lirica ha voluto rendere omaggio al suo Pippo con delle parole toccanti: “Sono molto scossa da questa notizia, non ci vedevamo più ma non si possono dimenticare 18 anni insieme. Non credevo fosse vero visto che tante volte sono girate voci false sulla sua morte. Oggi ho avuto una giornata bruttissima e poi arriva questa notizia, comincio a credere di sentire le cose. Stavolta è vero e sono davvero scossa. Al di là della nostra storia, certe cose si superano, tanto che quando ci siamo visti a Verona dopo tanto tempo che non ci parlavamo ci siamo abbracciati come se non fosse successo mai niente. Questo significa essere persone intelligenti. Diciamo che oggi si chiude un’altra parentesi della mia vita. E quando sarà per me spero di ritrovarmi con Pippo per farci quattro risate”.

I motivi dell’addio

La coppia ha deciso di separarsi dopo 18 anni insieme. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Ricciarelli ha raccontato i motivi che hanno portato alla fine della loro relazione: “Eravamo affiatati, lui amava il mio mondo, io rispettavo il suo. Eravamo molto affiatati, ma dopo 18 anni ci siamo separati, forse perché i nostri impegni ci portavano spesso lontano e abbiamo smesso di parlare. Il dialogo è fondamentale”.

La mancata maternità con Pippo Baudo

Recentemente Katia Ricciarelli è stata ospite di Belve, nel salotto Tv di Francesca Fagnani. L’artista si è lasciata andare a delle confessioni molto intime. Parlando di ciò che ha sentito mancare nel corso della vita, ha detto: “Potrei rispondere ‘un figlio’, ma col tempo ho capito che forse non era destino. Forzare certe situazioni, a volte, può persino compromettere i rapporti”.

La conversazione ha toccato anche momenti delicati del passato. La Fagnani le ha ricordato che, prima del matrimonio con Pippo Baudo, era rimasta incinta e che fu proprio lui a suggerirle di interrompere la gravidanza. Ricciarelli ha ricordato quel periodo con lucidità: “Eravamo all’inizio della nostra relazione, ancora nascosti… forse per lui era troppo presto. Col senno di poi, penso che sia andata come doveva andare. In un certo senso, la vita mi ha presentato il conto. Ma accetto tutto come parte del mio cammino”.

Quando la conduttrice le ha chiesto se sentisse la responsabilità di quella scelta attribuibile più a se stessa o all’ex compagno, la risposta è stata: “A nessuno. Alcune cose succedono perché devono succedere, e fanno parte di un disegno più grande”.