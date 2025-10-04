Katia Pedrotti: età, marito Ascanio e figli, dove vive, studi e lavoro, com’era al Grande Fratello, profilo Instagram

Classe 1978, Katia Pedrotti, nata a Chiesa in Valmalenco, provincia di Sondrio, è oggi una nota influencer, ma anche blogger e conduttrice tv. Ha conquistato la popolarità grazie alla partecipazione di una dell’edizioni più viste de Il Grande Fratello 2004: un’esperienza che le cambia la vita radicalmente sia dal punto di vista professionale che privato. Da quel momento infatti riceve diverse offerte lavorative, e riesce ad affermarsi in vari ambiti del mondo della televisione. Ma è grazie ai social, dove condivide i suoi outfit e lancia tendenze, che consolida la sua popolarità.

In passato ha lavorato come modella, ha condotto diversi format, e per un periodo è stata opinionista nel salotto di Pomeriggio 5: la sua è stata un’ascesa continua e ancora oggi, dopo tanti anni, è un volto molto amato anche se non appare spesso nelle reti generaliste. Oltre che a lavoro Katia si è dedicata alla sua famiglia. Nella casa più spiata d’Italia ha infatti trovato l’amore della sua vita, l’uomo che solo pochi anni dopo la fine del reality, ha sposato e le ha dato due figli.

Si tratta di Ascanio Pacelli, di professioni maestro di golf, ma anche volto tv. Ascanio ha conquistato Katia con determinazione e nonostante la sua reticenza iniziale non si è arreso. Alla fine lei ha ceduto alla sua corte e oggi sono una coppia innamorata e felice. Hanno due bellissimi figli: Matilda, nata nel 2007 e Tancredi nel 2013. I due si sono sempre dedicati ai due ragazzi e in diverse occasioni li hanno coinvolti nei loro progetti professionali. La coppia ha scelto di vivere a Roma in una zona tranquilla e residenziale della città. Nel 2016 hanno avuto un momento di distacco, che sono riusciti a superare certi che il loro amore fosse più forte.

Katia Pedrotti e ritocchi estetici: com’era al Grande Fratello

Quando ha partecipato a Il Grande Fratello Katia era molto giovane, e già si mostrava a suo agio davanti alle telecamere. Del resto subito dopo la maturità ha cominciato a lavorare nella moda e questo le ha permesso di approdare al reality. Nella casa era bellissima e molto corteggiata sia dai suoi coinquilini che dai telespettatori. Oggi sono passati diversi anni, ma l’influencer è ancora molto bella, ama prendersi cura di se, e non lascia nulla al caso.

Recentemente ha anche parlato dei presunti ritocchi estetici a cui si è sottoposta. Ha ritoccato il naso per motivi di respirazione e ha aumentato il volume del seno. Non ha mai avuto nessun problema ad ammettere di essere a favore della chirurgia estetica, ma senza eccessi. Il suo profilo Instagram ha un vasto seguito, e diversi i post che mostrano la sua quotidianità professionale, ma anche privata.

Ascanio Pacelli: “Ora voglio godermi mia moglie”

Oggi opinionista de Il Grande Fratello condotto da Simona Ventura, Ascanio Pacelli è stato ospite di Verissimo. L’ex gieffino si è detto entusiasta dell’esperienza in tv e ha poi parlato del suo matrimonio. Ha confessato d’aver vissuto un periodo di crisi con Katia, e ha poi ammesso che gli sarebbe piaciuto avere un terzo figlio, anche se oggi desidera recuperare il rapporto di coppia:

“Quando l’ho conosciuta ho capito che era diversa: semplice, trasparente. I valori li trasmetti solo con persone del genere. Con Katia ci sopportiamo e ci supportiamo. Non sempre c’è la fiamma del primo anno, ma bisogna costruire qualcosa di solido”. Ha poi concluso: “Un terzo figlio? Non è che non mi piacerebbe, ma voglio godermi mia moglie in questa seconda fase della vita. Penso di meritarmela”.